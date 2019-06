Opiekowała się dziećmi i kradła ich pieniądze… ze skarbonek. Grozi jej 5 lat więzienia

Policjanci z II Rewiru Dzielnicowych w Lesznie na podstawie własnych ustaleń doprowadzili do zatrzymania młodej kobiety, która od kilku miesięcy pomagała swojej znajomej w opiece nad dziećmi. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że kobieta kradła pieniądze swoich podopiecznych.

Sprawa wyszła na jaw, gdy matka dzieci w pewnym momencie zorientowała się, że giną jej pieniądze, a także oszczędności dzieci znajdujące się w skarbonce. Jak wynika z ustaleń śledczych, przez ostatnie pół roku matka dzieci straciła blisko 3 tysiące złotych.

We wtorek 4 czerwca 2019 roku dzielnicowi zatrzymali nieuczciwą opiekunkę. To 27-letnia mieszkanka Leszna. Kobieta usłyszała zarzut kradzieży. Przyznała się do winy. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.