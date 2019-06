Ewa Farna urodziła. Opublikowała zdjęcie dziecka i ujawniła imię

„Artuś” – zaczęła Ewa Farna post na Instagramie. „Parę dni temu stałam się mamą. Proszę o szanowanie naszej prywatności i spokoju, którego teraz potrzebuje każda mama. Jesteśmy zdrowi i szczęśliwi” – dodała w dalszej części wpisu w mediach społecznościowych. Do postu dołączyła zdjęcie. Na fotografii widać piosenkarkę, która uśmiecha się, trzymając w objęciach swojego synka.

„Ta o nas"

Pod koniec lutego 2019 roku na kanale YouTube należącym do Ewy Farny pojawił się teledysk do utworu „Ta o nás”. Jak dowiadujemy się z opisu pod materiałem, miał nigdy nie zostać udostępniony szerszej publiczności. Piosenka „powstała ponad półtora roku temu jako opowieść naszej historii tylko dla uszu i oczu gości na naszym weselu. Byliśmy pewni, że jest za bardzo prywatna by ją przedstawić szerokiej publiczności, ponieważ należymy raczej do osób, którzy cenią i chronią swoja prywatność” – napisała Ewa Farna, która nagrała piosenkę z mężem, Martinem Chobotem.

Artyści przyznali, że goście weselni namawiali ich, by opublikowali piosenkę. „Potem jednak przyszedł następny impuls, który wzmocnił znaczenie tego utworu i sensowną okazję, by ujrzał on światło dzienne” – czytamy w opisie. Tym „impulsem” okazała się ciąża artystki. Po serii ujęć z dzieciństwa Farnej i Chobota pojawia się nowy materiał, ukazujący wokalistkę z wyraźnym ciążowym brzuchem.