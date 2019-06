Zaginęła 28-latka z Leszna. Policja prosi o pomoc

Zgłoszenie o zaginięciu Marty Szymańskiej wpłynęło na Komendę Miejską Policji w Lesznie. 28-latka wyszła z domu 4 czerwca około godz. 7 rano, nie zabierając ze sobą żadnych rzeczy i nie informując o tym, dokąd się udaje. Kobieta aż do dzisiaj nie wróciła do domu i nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Jej mąż poinformował we wpisie na Facebooku, że Marta Szymańska opuściła dom bez swojego syna, małego Leona.

Rysopis Marty Szymańskiej

Zaginiona Marta Szymańska wygląda na 20-25 lat, jest szczupłej budowy ciała i waży około 50 kg. Ma 157 cm wzrostu i ciemne, długie, proste włosy. Jej oczy są koloru zielonego. W dniu zaginięcia 28-latka była ubrana w szary t-shirt, czarne leginsy oraz białe sportowe buty.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat zaginionej lub mogą pomóc w jej odnalezieniu proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu 65 523 12 60 lub z oficerem dyżurnym pod numerem 65 52316 55.

