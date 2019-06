Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec tworzą Federację. Dołączy Kukiz?

– Dzisiaj cieszę się, że możemy powołać do życia i oficjalnie wam przedstawić Federację Jakubiak-Liroy, której jesteśmy liderami – powiedział na konferencji prasowej w Sejmie Piotr Liroy-Marzec. – Próbowaliśmy też zaprosić Pawła Kukiza, którego cały klub znamy, wywodzimy się z niego. Chcieliśmy go zaprosić do tego, żeby nie obrażał się na Konfederację, żeby zaczął rozmowy na temat punktów programowych – dodał polityk, którego słowa cytuje 300polityka.pl.

Konfederacja Jakubiak-Liroy-Kukiz?

Jak się okazało Paweł Kukiz rozmawiał z przedstawicielami Federacji Jakubiak-Liroy. – Paweł dzisiaj na spotkaniu powiedział oficjalnie, że on czeka na decyzję PSL-u. Powiem oficjalnie: nie sądzę, żeby ktokolwiek w Konfederacji zgodził się na to, by PSL szedł wspólnie na wybory – stwierdził Piotr Liroy-Marzec.

– Mieliśmy ogłosić plan przystąpienia Pawła Kukiza do partii, którą w tej chwili tworzy Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec. Do federacji, która miała nazywać się Jakubiak-Liroy-Kukiz. Czy będzie się tak nazywać, to zobaczymy – stwierdził Maciej Maciejowski, wiceprezes Skutecznych. – Dowiedzieliśmy się, że warunkiem przystąpienia przez Kukiza do porozumienia jest uwzględnienie w nim PSL-u, co troszeczkę nas zaskoczyło – dodał.

