Płock. Przez kilkanaście tygodni córka mieszkała ze zwłokami ojca

Kiedy w mieszkaniu pojawiła się policja, zwłoki mężczyzny były już zmumifikowane, co wskazuje na to, że zmarł on nawet kilkanaście tygodni wcześniej. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Zwłoki mężczyzny znaleziono w jednym z pokoi. W pozostałych pomieszczeniach mieszkania toczyło się normalne życie. Mieszkała tam córka 75-latka wraz ze swoim partnerem. Wszystko wskazuje na to, że nie zgłosili informacji o śmierci mężczyzny, aby dalej pobierać przysługujące zmarłemu świadczenia socjalne.

Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w sprawie. Przeprowadzono już sekcję zwłok mężczyzny, a prokuratura czeka na pisemną opinię biegłego.

