Posłowie PO składają do prokuratury zawiadomienie na SOP. „Tupolewizm na drogach”

„O godzinie 12:05 w Sejmie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Jana Grabca i Roberta Kropiwnickiego. Temat: Tupolewizm na drogach” – zapowiadała w godzinach porannych Platforma Obywatelska na Twitterze.

„Nie mogą bezkarni igrać ludzkim życiem”

– Składamy zawiadomienie do prokuratury na funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa po tym wstrząsającym zachowaniu na drodze w powiecie legionowskim. To był dla nas wielki szok, jak zobaczyliśmy jak porusza się kolumna, która wiezie premiera z jednego festynu na drugi, w jaki sposób wykorzystuje Służbę Ochrony Państwa i jej cały sprzęt, pancerne samochody, które bez uzasadnionej potrzeby narażają życie i zdrowie wielu ludzi na drodze, spychając ich na pobocze, żeby premier zdążył na rozdawanie jakiegoś tortu czy kiełbasy wyborczej – powiedział Robert Kropiwnicki, którego słowa cytuje portal 300polityka.pl. Polityk dodał, że „bez uzasadnionej potrzeby premier narażał zdrowie wielu, wielu ludzi”. Poinformował również, że do tej pory „nie wyciągnięto wniosków po wypadkach premier Szydło, Antoniego Macierewicza i wielu innych”.

Na konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie głos zabrał również Jan Grabiec. – Ci ludzie nie mogą być bezkarni. Nie mogą bezkarni igrać ludzkim życiem. Jeśli już premier Morawiecki chce, żeby jego życie było zagrożone przez niekompetentnych i niezgodnie z przepisami jeżdżących kierowców, to jest jego osobisty wybór, ale te pancerne samochody, roztrącające zwykłych użytkowników drogi, to jest nie do przyjęcia – dodał polityk.

Czytaj także:

Marek Jakubiak i Piotr Liroy-Marzec tworzą Federację. Dołączy Kukiz?