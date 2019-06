Silnik myśliwca Su-22 zgasł w powietrzu. MON wstrzymał loty tych maszyn

Decyzję o wstrzymaniu lotów Su-22 podjęto po tym, jak w jednej z tych maszyn zgasł silnik w momencie lotu. Pilotowi z z 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie na szczęście udało się ponownie go uruchomić i ocalić myśliwiec przed rozbiciem. Wojskowe procedury nakazują jednak zbadać sprawę i na pewien czas zaprzestać wykonywania lotów na danym modelu. Onet zwraca uwagę, że w połączeniu z marcowym uziemieniu myśliwców MiG-29, wyłącza to z użycia już wszystkie postradzieckie modele należące do naszych Sił Powietrznych.

Dziennikarze portalu piszą też, że Polska faktycznie nie dysponuje 48 jednostkami F-16. Większość z nich nie nadaje się bowiem do lotu. Źródła Onetu na początku maja twierdziły, ze sprawnych jest zaledwie kilkanaście amerykańskich maszyn. Inne źródło donosi obecnie nawet nie o kilkunastu, a o kilku sprawnych myśliwcach. Przyczyną takiego stanu ma być brak techników, którzy mogliby naprawiać maszyny i praktyka przenoszenia poszczególnych części z innych modeli do tych najsprawniejszych.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych nie odpowiada na zarzuty Onetu, zasłaniając się niejawnością informacji na temat gotowości bojowej jednostek. Rzecznika dowództwa generalnego ppłk. Marek Pawlak zapewnia jedynie, że Su-22 nie zostały uziemione, choć dodaje, że nie będą latać do czasu wyjaśnienia przyczyn ostatniej awarii. „Rzeczpospolita” twierdzi, że loty tych myśliwców mogą zostać wznowione już w najbliższy poniedziałek. O tym, że Su-22 zabraknie na II Świdnik Air Festival, poinformowali już organizatorzy wydarzenia.

Czytaj także:

Błaszczak: Wysłaliśmy zapytanie ofertowe ws. zakupu 32 samolotów F-35ACzytaj także:

Piorun uderzył w myśliwiec bojowy F/A-18. Niesamowite nagranie z kabinyCzytaj także:

Huk słyszalny od Kwidzyna po Świecie. Wojsko: Dwa F-16 przekroczyły prędkość dźwięku