Pożar wieżowca w centrum Warszawy. Policja apeluje, aby nie zbliżać się do budynku

Wczoraj po godzinie 22.00 pojawiły się płomienie na ostatnich kondygnacjach wieżowca Warsaw Hub. – Doszło do pożaru trzech najwyższych kondygnacji wieżowca, w rogu budynku. Sytuacja jest rozwojowa. Są tam wysyłane kolejne zastępy strażaków. Działania prowadzimy z zewnątrz jak i wewnątrz – komentował Mariusz Hantulski z warszawskiej straży pożarnej w TVN24. Świadkowie relacjonują, że z wieżowca spadały płonące elementy, co widać na poniższym nagraniu:

W kulminacyjnym momencie akcji na miejscu pracowały 34 zastępy straży pożarnej. W gaszenie pożaru było zaangażowanych około 120 strażaków. Zapanowanie nad ogniem zajęło służbom kilka godzin. Jak podaje TVN 24, po godzinie 2, pożar był opanowany i rozpoczęło się jego dogaszanie. Strażacy przez kilka do nawet kilkunastu następnych godzin będą monitorować miejsce. W pożarze nie ucierpiał żaden strażak.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru było zapalenie się drewnianych elementów, które były wykorzystywane przy budowaniu kolejnych pięter. Jeden ze strażaków w rozmowie z TVN 24 doprecyzował, że paliły się rusztowania znajdujące się na zewnątrz budowanego wieżowca. Policja apeluje do mieszkańców Warszawy, aby nie zbliżali się w okolice Warsaw Hub.

Czym jest The Warsaw Hub?

The Warsaw Hub to kompleks budowany przez Ghelamco Poland. Składają się na niego liczący 86 metrów wysokości budynek hotelowy oraz dwa 130-metrowe biurowce. Pod koniec maja na drugim z nich zawisła wiecha. Wszystkie połączone są wspólną, pięciokondygnacyjną podstawą i liczącym 6 poziomów parkingiem podziemnym. Jest to także jedyny projekt w obrębie ronda, który będzie bezpośrednio połączony ze stacją drugiej linii metra. Będzie to możliwe dzięki pasażowi, który powstał na poziomie -1. Deweloper przebił się bezpośrednio do korytarzy stacji Rondo Daszyńskiego, dzięki czemu do sklepów i lokali usługowych znajdujących się w pasażu będzie można dostać się bez wychodzenia na powierzchnię.

The Warsaw Hub jest najbardziej innowacyjnym projektem realizowanym obecnie przez Ghelamco Poland. Charakter inwestycji opiera się na idei huba, czyli wielkiego węzła komunikacyjnego i funkcjonalnego. Kompleks ma łączyć w sobie wszystkie funkcje niezbędne do działania nowoczesnego biznesu. Na powierzchni 113 tys. mkw. znajdą się najwyższej klasy przestrzenie biurowe, centrum konferencyjne, hotele, powierzchnie handlowo-usługowe, klub fitness, przestrzeń coworkingowa oraz centrum współpracy startupów i korporacji – The Heart Warsaw.