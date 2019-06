Parada Równości w Warszawie. Trzeba liczyć się z utrudnieniami w ruchu

W sobotę 8 czerwca o godz. 15.00 na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej zbiorą się uczestnicy Parady Równości. Następnie przejdą ulicami: Marszałkowska – pl. Konstytucji – L. Waryńskiego – Trasa Łazienkowska – al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater. Wydarzenie otworzy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Parada Równości - utrudnienia w ruchu

Na trasie Parady Równości mogą nastąpić czasowe wstrzymania ruchu samochodów, a autobusy będą kierowane na najbliższe trasy objazdowe. Swoje trasy zmienią autobusy linii: 109, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 157, 158, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 182, 187, 188, 200, 227, 501, 502, 504, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525.

W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską, w Al. Jerozolimskich i na ciągu ulic al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 31, 33, 35 i 36.

Urząd Miasta Warszawa zachęca do korzystania z metra. Dojazd do podziemnej kolei ułatwią dwie linie zastępcze: tramwajowa Z i autobusowa Z-4. Składy linii Z będą jeździły z pętli Wyścigi ulicami: Puławska, J.P. Woronicza, Wołoska, Marynarska, natomiast autobusy linii Z-4 z Pętli Metro Wilanowska do Woronicza trasą: al. Niepodległości – Stefana Batorego – L. Waryńskiego – Puławska.