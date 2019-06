Rada Krajowa PO i Nowoczesnej. Schetyna: Nic co jest dane, nie będzie odebrane

– Za nami wybory do PE. Ich wyniki nie są takie jakbyśmy chcieli. To jest jasne. Jedni mówią, że prawie 40 proc. to jednak dużo, inni załamują ręce i biadolą, że zbyt mało. (…) Trzeba patrzeć naprzód. To jest ten czas – powiedział Grzegorz Schetyna. – To jest czas, kiedy poznaje się ludzi. To jest czas, kiedy trzeba pokazać charakter. Dopóki stoimy ramię przy ramieniu, dopóki nie rozejdziemy się każdy w swoją stronę, dopóki to, o co walczymy nie przestanie być dla nas ważne, nie da się nas pokonać – dodał lider PO.

„Prawda jest prawdą, a kłamstwo jest kłamstwem”

– To jest ten czas, w którym trzeba głośno powiedzieć i powtórzyć – nic się nie zmieniło: prawda jest prawdą, a kłamstwo jest kłamstwem. Łamanie Konstytucji nadal jest przestępstwem, a afera jest aferą. Nie zmieniamy zdania. Nadal żądamy, żeby prawo było jednakowe dla wszystkich – stwierdził Grzegorz Schetyna w dalszej części wystąpienia. Polityk dodał, że „ani przez moment nie przestaną myśleć o zwycięstwie (w kolejnych wyborach – red.) i pracować by na nie zasłużyć”. Grzegorz Schetyna zapowiedział, że „liderzy Koalicji w czerwcu ruszają w Polskę”.

– Uważnie i z pokorą wsłuchujemy się w krytykę. Tam, gdzie wczoraj okazaliśmy się słabsi, jutro będziemy dwa razy silniejsi. Obiecujemy to! – przekonywał polityk. – Organizujemy nowy sztab i profesjonalne zaplecze. W nowym sztabie będą wybitni fachowcy – dodał Grzegorz Schetyna. Lider PO zapowiedział, że program Koalicji zostanie zaprezentowany w czerwcu. Określił go mianem „kompleksowego programu naprawy państwa”. – Kiedy PiS powtarzał w swoim haśle wyborczym „Polska w ruinie”, nie uprzedził Polaków, że to jest nazwa ich programu wyborczego – powiedział lider PO.

– Nic co jest dane, nie będzie odebrane, ale państwo ma też inne zadania. Te codzienne zadania jak ratowanie życia na SOR-ach, dostęp do lekarza specjalisty i te długoterminowe – jak edukacja dzieci i ich przyszłość. Musimy się tym pilnie zająć. Zadań jest o wiele więcej – powiedział Grzegorz Schetyna na Radzie Krajowej PO i Nowoczesnej. – Gwarantuję wam jedność. Koalicja jest i będzie. Nie ma alternatywy dla zjednoczonej opozycji – przekonywał lider PO.

– Za tydzień ruszamy rozmawiać z ludźmi do setek miast, miasteczek i wsi. W sierpniu przedstawimy program naprawy państwa. Przeprowadzimy zwycięską kampanię i zbudujemy wielki ruch na rzecz lepszej Polski. W październiku zwyciężymy, bo to jest nasze zadanie – zakończył Grzegorz Schetyna.

Poświęcenie podmiotowości?

– Nie ukrywam, że stojąc tu dzisiaj przed państwem czuję wielką odpowiedzialność. Mam świadomość, że patrzą na nas wszyscy ci Polacy, którzy marzą o tym, by przywrócić im nadzieje, żeby poczuli się w Polsce jak u siebie w domu. W domu, w którym panuje wzajemny szacunek, w którym wyznaje się ogólnoeuropejskie wartości, w którym demokracja to nie jest tylko puste hasło – powiedziała przewodnicząca Nowoczesnej. – Za nami trzy miesiące politycznego meczu. Do przerwy przegrywamy. Choć doskonale wiem, że graliśmy pod górkę, a w drugiej części meczu może być tylko trudniej, to wiem, że powodów do tego, że jeszcze nie wygrywamy, trzeba szukać u siebie, nie u naszych przeciwników politycznych – dodała.

– Na początek wysyłamy wyraźny sygnał. Plan połączenia naszych klubów w Sejmie, by pokazać, że to nie jest tylko deklaracja, a realne działanie i czyny. Czy to oznacza poświęcenie podmiotowości naszych środowisk? Absolutnie nie. Gdyż każdy z nas niesie swoje wartości i programy – stwierdziła Lubnauer.