IMGW wydał ostrzeżenia aż dla ośmiu województw! Uwaga na burze z gradem

W sobotę 8 czerwca 2019 roku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw: pomorskiego, większości kujawsko pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz wschodniej części łódzkiego. Alerty dotyczą występowania burz z gradem.

Gdy IMGW wydaje ostrzeżenia pierwszego stopnia, przewiduje się wówczas warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

Prognoza pogody na sobotę

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, a głównie we wschodniej połowie kraju, również burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm, a lokalnie na Mazurach, Mazowszu i Ziemi Świętokrzyskiej do 40 mm. Temperatura maksymalna od 22°C na zachodzie, 23°C, 28°C na przeważającym obszarze, do 30°C na północnym wschodzie; chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju z kierunków południowych, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe. We wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami i tam też przelotne opady deszczu i zanikające burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 11°C miejscami na północy, 12°C, 15°C na przeważającym obszarze, do 18°C na krańcach wschodnich; chłodniej w rejonach podgórskich od 6°C do 10°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie początkowo na krańcach wschodnich południowy. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.