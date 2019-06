Trwają prace nad stworzeniem największej rzeźby w Polsce. Zobaczcie postępy

We Włościbórku w województwie kujawsko-pomorskim powstaje największa rzeźba w Polsce. Ma 14 metrów długości i waży ponad 10 ton. Możliwe że trafi do księgi rekordów Guinnessa. Oficjalna prezentacja dzieła oraz komisyjny pomiar rzeźby odbędzie się 29 czerwca w Helu. To właśnie tam ma powędrować gotowe dzieło, które według planów ma stać się jedną z największych atrakcji turystycznych Półwyspu Helskiego. - Pracuję już 16. dzień. Przede mną jeszcze co najmniej 10 dni – mówi Robert Wyskiel, artysta z Gdyni wykonujący rzeźbę. Panu Robertowi życzymy powodzenia i nie możemy już doczekać się efektu finalnego!

Pomnik ma przedstawiać scenę z jednego z popularniejszych wierszy Juliana Tuwima. Dla tych, którzy zdążyli już zapomnieć, przytaczamy pierwsze dwie zwrotki:

Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie,

Chodził te rzepkę oglądać co dzień.

Wyrosła rzepka jędrna i krzepka,

Schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka!

Więc ciągnie rzepkę dziadek niebożę,

Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może!

Zawołał dziadek na pomoc babcię:

"Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się!"

I biedny dziadek z babcią niebogą

Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!

Babcia za dziadka,

Dziadek za rzepkę,

Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!

