Marsz dla Życia i Rodziny. „Nie pozwól na demoralizującą seksedukację”

W Warszawie marsz ruszył około godziny 12.00 sprzed pomnika Kopernika, ulicami Krakowskie Przedmieście, Miodową i Senatorską pod stołeczny ratusz. „Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci. Marsze mają pozytywny, radosny i afirmatywny wymiar” – czytamy na stronie organizatorów. Hasło marszu to „Nie pozwól na demoralizującą seksedukację w szkołach".

„Każdy powinien szanować tradycję i uczucia innych”

Wczoraj ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. „Nie każdy musi chodzić na Paradę Równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. Nie każdy musi chodzić do kościoła co niedzielę, ale każdy powinien szanować tradycję i uczucia innych. Obiecałem, że będę walczył o to, żeby Warszawa była dla wszystkich. Obiecałem, że będę stał przy wszystkich wykluczonych i spychanych na margines: niepełnosprawnych, bezdomnych, gejach, lesbijkach, seniorach czy myślących inaczej. I słowa dotrzymuję” – napisał prezydent Warszawy w mediach społecznościowych. „Pytano mnie, czy gdy odbędzie się marsz w obronie polskiej rodziny, to czy na niego także pójdę. Tak, jeżeli tylko uznam, że polska rodzina jest zagrożona. Dziś otoczona jest ochroną konstytucyjną, szacunkiem i miłością i na pewno nie potrzeba jej ochrony prawicowych hipokrytów, którzy jedno mówią, a drugie robią” – dodał w poście opublikowanym na Facebooku.