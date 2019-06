Okradała ćwiczących na siłowni. „Plan doskonały” miał braki

Policjanci z II Komisariatu KMP w Łodzi od pewnego czasu prowadzili sprawę włamań do szafek ubraniowych w jednym z klubów fitness. Z informacji posiadanych przez kryminalnych wynikało, że młoda kobieta korzystająca na co dzień z usług siłowni, okradała inne ćwiczące tam osoby. Sprawczyni miała używać magnesu do otwierania szafek, w których trenujący pozostawiali swoje ubrania. Następnie kradła odnalezione tam portfele.

Analizując zgromadzone dowody, w tym zapis monitoringu obiektu, policjanci wytypowali podejrzaną. Pod koniec maja została zatrzymana w swoim mieszkaniu na Bałutach. W rozmowie z policjantami 19-latka przyznała się do winy. Podejrzana usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, gdyż śledczy docierają do kolejnych okradzionych osób.