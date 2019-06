Karambol na A6 pod Szczecinem. Kilka godzin później doszło do kolejnego wypadku

W niedzielę po godzinie 14.00 TVP Info podało, że na trasie A6 niedaleko Szczecina doszło do tragicznego wypadku, w którym uczestniczyło siedem samochodów – sześć pojazdów osobowych i ciężarówka. Jak podaje tvn24, do wypadku doszło po godzinie 13 na autostradzie A6, 500 metrów przed węzłem Wielgowo, na jezdni w kierunku Świnoujścia.

W wyniku zdarzenia zginęło sześć osób. Jedenaście zostało rannych. Jedna osoba poszkodowana została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR. – Do szpitali trafiły cztery osoby. Są to osoby dorosłe. W sumie w zdarzeniu uczestniczyły 22 osoby – powiedziała Paulina Targaszewska, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w rozmowie z Polsat News. – Wśród tych 12 osób, które są całe i zdrowie, jest siedmioro dzieci – dodała.

Drugi wypadek na A6

Dwie godziny później, około godziny 15.00 na wysokości miejsca, w którym doszło do wcześniejszego wypadku, miała miejsce kolejna kolizja. Na jezdni w przeciwnym kierunku zderzyły się dwa samochody osobowe. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień. Policja apeluje do kierowców o rozwagę i ostrożność podczas jazdy.