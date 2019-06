Referendum w SLD? Chodzi o zbliżające się wybory

– My generalnie nie jesteśmy chętni w uczestniczeniu w jakiekolwiek formule, która jest budowana pod skrzydłami kogokolwiek. My jesteśmy partią podmiotową. My jesteśmy partią, która ma swoją tożsamość. My możemy współtworzyć jakąś koalicję, tak jak współtworzyliśmy i uważamy że nadal współtworzymy, bo jeszcze nie było spotkania wszystkich liderów, Koalicją Europejską – poinformował Włodzimierz Czarzasty po posiedzeniu Rady Krajowej SLD. Słowa polityka cytuje 300polityka.pl.

– Robert Biedroń złożył nam propozycję. (...) jesteśmy partią otwartą. Będziemy rozmawiali, bo mamy w sumie masę empatii. Rozmawiamy ze wszystkimi, którzy są po stronie demokratycznej, więc będziemy rozmawiać z Biedroniem również – powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Referendum w SLD?

Polityk podsumował także kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. – Jesteśmy z tej kampanii w wyborach do PE zadowoleni. Uważamy że odpowiedzialność za wszystko to, co dobre i co złe spada równomiernie na wszystkich udziałowców tej koalicji, czyli na pięć partii. Kierunek dyskusji Rady Krajowej jest taki, że uważamy że powinniśmy kontynuować tę koalicję i to przedsięwzięcie, gdyż tworzenie jednego demokratycznego bloku jest według nas rozsądne – stwierdził Włodzimierz Czarzasty. – Podjęliśmy również decyzję o zwołaniu referendum co do tego, w jaki sposób ostatecznie pójdziemy w wyborach do polskiego parlamentu – dodał polityk, którego słowa cytuje portal 300polityka.pl.