Mężczyzna siekierą uszkodził ołtarz. Niebezpieczny incydent w Rypinie

„Dnia 8 czerwca 2019 roku w czasie porannej Mszy świętej podczas udzielania Komunii św. chory psychicznie człowiek wtargnął do prezbiterium kościoła pw. Świętej Trójcy w Rypinie” – poinformowano na Facebooku. Z dalszego opisu wynika, że mężczyzna uszkodził siekierą ołtarz, mszał, mikrofon oraz świece. 46-latek został obezwładniony przez parafian. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. „Jutro podejmiemy modlitwę ekspiacyjną za popełniony czyn” – zapowiadali przedstawiciele parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie.

– Jestem wstrząśnięty dzisiejszym atakiem w kościele św. Trójcy. Chociaż zachodzą wątpliwości, co do pełnej poczytalności sprawcy, ten czyn to bez wątpienia rezultat trwającej nagonki na Kościół i wszystkich ludzi wierzących. Kolejny z serii aktów agresji, wandalizmu i profanacji – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, którego słowa cytuje „Super Express”.

