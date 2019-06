Poniedziałek z burzami na zachodzie. Od wtorku upalnie w całym kraju

W dzień w pasie od wybrzeża przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Pod koniec dnia na północnym zachodzie burze mogą być gwałtowne. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C, 26°C na krańcach północnych do 27°C, 30°C na przeważającym obszarze oraz 31°C miejscami na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Podczas burz wieczorem porywy wiatru do 100 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami z gradem. Na północnym zachodzie burze gwałtowne. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura minimalna od 15°C na północnym wschodzie i południowym wschodzie do 21°C miejscami na zachodzie, chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, od 13°C do 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek temperatura maksymalna wyniesie od 30℃ na Suwalszczyźnie do 33℃ w centrum i na południu kraju.