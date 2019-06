Edyta Górniak odwołała koncert, bo boi się o swoje bezpieczeństwo? „W życiu nie chodzi tylko o pieniądze”

„Ze względu na brak przygotowania pod kątem przepisów BHP dla imprez masowych, dzisiejszy koncert w mieście Czarnków, w którym wystąpić miała Edyta Górniak, zostaje odwołany” – czytamy we wpisie zamieszczonym na Facebooku artystki. „Przygotowanie tego koncertu według ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych nie spełniło żadnego (!) z wymogów regulaminu BHP. (…) Ze względu na doświadczenia styczniowe, które dotknęły całą Polskę, musimy wszyscy dbać o wzajemne, wspólne, bezpieczeństwo” – czytamy w dalszej części oświadczenia wydanego przez management artystki.

„W życiu nie chodzi tylko o pieniądze”

Do sytuacji w mediach społecznościowych odniosła się również Edyta Górniak. „Zaniedbane warunki bezpieczeństwa, techniczne, organizacyjne i wszystkie najważniejsze przepisy BHP nie pozwoliłyby dziś nam na wspólne świętowanie. Po przez wzgląd na bezpieczeństwo moich Gości czyli Was, a także współpracowników i moje własne, nie podjęłam ryzyka odpowiedzialności za to spotkanie. Ponieważ wychodząc na scenę, wyraziłaby tym samym, że na wszelkie ryzyko świadomie się zgadzam” – napisała artystka na Instagramie

„Jeśli miałabym starać się za wszystkich dając zawsze 150% bez zrozumienia przez organizatorów czym jest Sztuka, to wolę tego nie robić w ogóle. Bo w życiu nie chodzi tylko o pieniądze. Szczególnie wtedy, kiedy ktoś poświęcił dla Muzyki całe życie. Wracam 400 km, nie mniej przygnębiona i rozczarowana niż Wy” – dodała Górniak.

„Wszystkie wymagane prawem zgody i pozwolenia”

Miejskie Centrum Kultury, które było odpowiedzialne za zorganizowanie wydarzenia, również odniosło się do zaistniałej sytuacji. „Uzyskaliśmy jako organizatorzy imprezy masowej wszystkie wymagane prawem zgody i pozwolenia. Od 20 lat organizuję imprezy plenerowe w parku Staszica w Czarnkowie z największymi gwiazdami polskiej estrady. Zawsze było pięknie i bezpiecznie. Przepraszam wszystkich gości dzisiejszego koncertu" – poinformował Jan Pertek, dyrektor MCK w Czarnkowie, którego słowa cytuje „Super Express”.

