Nożownik zaatakował księdza przed kościołem. „Rozmawiał z duchownym, a następnie go ugodził”

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 10 czerwca we Wrocławiu. Ksiądz został zaatakowany nożem, gdy szedł do kościoła Najświętszej Maryi Panny, by odprawić mszę. Na miejsce została wezwana policja oraz pogotowie ratunkowe.

„Przed chwilą ugodzono nożem księdza wchodzącego odprawić Mszę łacińską do kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu. Ksiądz trafił do szpitala, sprawca ujęty” – napisał Rafał Ślusarz, senator PiS.

– Do zdarzenia doszło dziś przed godziną 7.00. Z policyjnych ustaleń wynika, że jeden z mieszkańców Wrocławia rozmawiał z duchownym, a następnie ugodził go nożem. Bezpośrednio po tym zdarzeniu został zatrzymany. Został przewieziony do jednostki policji. Prowadzone są czynności z jego udziałem, mające na celu wyjaśnienie okoliczności przebiegu tego zdarzenia – powiedział asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy komendanta miejskiego policji we Wrocławiu w rozmowie z Wprost.pl. – Ksiądz został przewieziony do jednego z wrocławskich szpitali, gdzie jest mu w tej chwili udzielana pomoc medyczna – dodał.

