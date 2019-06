Awaria Alior Banku. Duże utrudnienia w korzystaniu z bankowości internetowej

Klienci Alior Banku wyrażają swoje niezadowolenie z powodu wystąpienia awarii. „Alior Bank... Jedyny bank, który nie pozwala zalogować się na swoje konto 10 dnia miesiąca... Coraz gorzej to wszystko u was wygląda. Niższa kultura, bank wiecznych komplikacji”, „Może zamiast wrzucać bzdety zajmiecie się usunięciem problemów z logowaniem? To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnim czasie. Miło byłoby dostać jakąkolwiek informację o tym, kiedy awaria zostanie usunięta”, „Ostatnio macie regularnie problemy z logowaniem do bankowości internetowej... Żadnej informacji na ten temat od was, tylko w postach innych użytkowników na Facebooku. Trochę wstyd jak na taką firmę” – komentowali użytkownicy mediów społecznościowych, wyrażając swoje niezadowolenie.

„Utrudnienia w korzystaniu z bankowości internetowej”

Przedstawiciele banku w mediach społecznościowych odpowiadali na bieżąco na komentarze internautów. „W chwili obecnej występują utrudnienia w korzystaniu z bankowości internetowej, nasi pracownicy pracują nad rozwiązaniem zaistniałej sytuacji. Przepraszamy za powstałe utrudnienia i zapraszamy do ponowienia próby w późniejszych godzinach” – podali. Bank przepraszał klientów „za niedogodności” i zapewniał, że „dział techniczny pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem nieprawidłowości”.

Czytaj także:

Kobieta chciała otworzyć drzwi do toalety w samolocie. Pomyliła je z awaryjnymi