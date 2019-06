Bez kas i kasjerów, czynny całą dobę. Pierwszy sklep Take&GO zostanie otwarty w Poznaniu

Czym sklepy Take&GO różnią się od innych? Ich funkcjonowanie będzie bazować na innowacyjnych rozwiązaniach – m.in. sztucznej inteligencji. Co ciekawe, drzwi sklepów będą otwierały się za pomocą specjalnej aplikacji. Jak zapewniają pomysłodawcy, będzie to ogromne ułatwienie dla klientów, ale również właścicieli sklepów, którzy zaoszczędzą na tzw. kosztach operacyjnych. – Klienci nie będą musieli samodzielnie kasować produktów przy finalizacji transakcji, czy korzystać z pomocy kasjera. Cały proces odbywa się automatycznie i przyspiesza proces zakupowy – podkreślił Jacek Spychała, zarządzający marką Take&GO.

Co będzie można kupić w Take&GO?

Po włożeniu produktów do koszyka i dotarcia do strefy kasującej system rozpozna zakupione towary oraz wyświetli je na ekranie. Klient będzie miał za zadanie jedynie opłacić zakupy. Do wyboru będzie miał około 900 indeksów produktowych, w tym krojone owoce, soki bez konserwantów cz kawę wysokiej jakości. W ofercie nie znajdują się za to papierosy oraz alkohol.

Pierwszy sklep tego typu już pod koniec czerwca zostanie otwarty przy ul. Półwiejskiej 13 w Poznaniu. – Chcemy docierać do klientów, którzy żyją aktywnie i szybko, a także potrzebują zrobić zakupy w drodze do pracy czy też domu. Take&GO to przyszłość oraz marzenia, które możemy zrealizować. Pierwszy sklep to dopiero początek i już teraz intensywnie pracujemy nad doborem kolejnych lokalizacji, zarówno w Poznaniu, Warszawie, jak i w innych miastach – zaznaczył Dawid Urban, inwestor i pomysłodawca Take&GO. Sklep będzie czynny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.