Gretkowska w ostrych słowach o Szydło. Odpowiedziała Mazurek

Beata Szydło startowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 10, który obejmował województwa świętokrzyskie i małopolskie. Na wicepremier zagłosowało ponad 525 tysięcy osób, co stanowi najlepszy wynik w skali kraju.

„Wygrała matka księdza, która występuje w Polsce w roli Matki Boskiej”

Manuela Gretkowska w wywiadzie dla Wirtualnej Polski stwierdziła, że „nie widzi powodu, dlaczego miałaby się cieszyć, że wygrała matka księdza, która występuje w Polsce w roli Matki Boskiej”. – To nie wzmacnia godności kobiet, tylko ich opresję. Kaja Godek jest kobietą, ale to, co robi, nie służy dobru kobiet. Służy jednie dobru facetów. Te panie po prostu pracują na nasze zniewolenie – stwierdziła.

Do wypowiedzi pisarki postanowiła się odnieść Beata Mazurek. „Tak po ludzku to mi żal pani Gretkowskiej. Jest labilna i chyba wewnętrznie bardzo poraniona. Feministka, która atakuje kobiety wygląda niepoważnie. Nie oczekujemy aplauzu, ale elementarnej przyzwoitości i szacunku” – napisała w mediach społecznościowych.

„Pani Szydło jest ideałem człowieczeństwa dla pół miliona osób”

W sobotę 8 czerwca 2019 roku na portalu Onet.pl ukazał się wywiad z poetą i eseistą Adamem Zagajewskim, który również w negatywny sposób ocenił Beatę Szydło. – Pani Szydło jest ideałem człowieczeństwa dla pół miliona osób – powiedział. – Nie zna języków, okropnie się ubiera, mówi głosem przedszkolanki w depresji, najwyraźniej nie uprawia sportu i nie czyta rozpraw Carla Schmitta, jak jej tajemniczy szef – ale podoba się. Myślę, że tylko Gombrowicz mógłby nam to wytłumaczyć – stwierdził w wywiadzie dla Onetu.

W najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost” ukazał się wywiad z Beatą Szydło. Była premier w rozmowie z Joanną Miziołek i Elizą Olczyk skomentowała swój wynik w wyborach do PE. Opisała także m.in., jak czuje się po odejściu z rządu.