Kaczyński przedstawił nową rzeczniczkę PiS i jej zastępcę. Kim są?

– Zacznę od przedstawienia nowej rzecznik naszej partii i naszego klubu. Poseł Anita Czerwińska jest od dzisiaj rzecznikiem, a jej zastępcą Radosław Fogiel, szef mojego biura, wieloletni działacz naszej partii, także radny w województwie mazowieckim – powiedział prezes PiS.

Anita Czerwińska – kim jest?

Anita Czerwińska zastąpi na stanowisku Beatę Mazurek, która w wyborach europejskich 26 maja uzyskała mandat europosłanki. Os 2015 roku jest posłanką PiS. Od wielu lat związana ze środowiskiem „Gazety Polskiej”, pełniła także funkcję szefowej warszawskiego klubu „Gazety Polskiej”. Była zaangażowana w organizację miesięcznic smoleńskich, a wcześniej blokowanie usunięcia krzyża, który po katastrofie smoleńskiej stanął przed Pałacem Prezydenckim.

Radosław Fogiel – kim jest?

Zastępcą Anity Czerwińskiej na stanowisku rzecznika będzie Radosław Fogiel. Od 10 lat pracuje jako asystent Jarosława Kaczyńskiego i jest także dyrektorem jego biura poselskiego. Ponadto, pełni funkcję szefa Europejskich Młodych Konserwatystów, największej organizacji skupiającej prawicową młodzież w Europie. Od 2014 roku jest radnym mazowieckiego sejmiku.

„Przygotowania do wyborów idą pełną parą”

– My w tym tygodniu mamy posiedzenie Komitetu Wykonawczego. To organ partii, któremu przewodniczy Krzysztof Sobolewski, a wchodzą w jego skład, obok prezydium partii, wszyscy szefowie organizacji regionalnych, okręgowych, które są na ogół tożsame z okręgami wyborczymi. Po drugie, będziemy mieli posiedzenie wyjazdowe klubu i wreszcie najprawdopodobniej zbierze się także Komitet Polityczny dlatego, że trzeba pewne decyzje zatwierdzić. Sztab wyborczy nie został jeszcze oficjalne powołany, ale przygotowania do kampanii już ruszyły. Przygotowania do nowej kampanii idą pełną parą – zapewnił prezes PiS.