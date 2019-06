Nożownik zaatakował księdza we Wrocławiu. Duchowny przeszedł operację

– Chirurdzy z naszego szpitala zaopatrzyli wszystkie urazy wewnętrzne w zakresie klatki piersiowej i jamy brzusznej. Pacjent dobrze zniósł operację – powiedziała Monika Kowalska, rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, której słowa cytuje gość.pl. Stan zaatakowanego księdza określa się jako stabilny.

Ksiądz Ireneusz Bakalarczyk został zaatakowany przez nożownika, gdy szedł do kościoła Najświętszej Maryi Panny, by odprawić mszę. Na miejsce została wezwana policja oraz pogotowie ratunkowe. – Do zdarzenia doszło dziś przed godziną 7.00. Z policyjnych ustaleń wynika, że jeden z mieszkańców Wrocławia rozmawiał z duchownym, a następnie ugodził go nożem. Bezpośrednio po tym zdarzeniu został zatrzymany. Został przewieziony do jednostki policji. Prowadzone są czynności z jego udziałem, mające na celu wyjaśnienie okoliczności przebiegu tego zdarzenia – powiedział asp. szt. Łukasz Dutkowiak, oficer prasowy komendanta miejskiego policji we Wrocławiu w rozmowie z Wprost.pl.