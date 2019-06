Musiał, Wieniawa i Mercedes poparli Paradę Równości. Internauci krytykują i wygrażają ich rodzinom

Tegoroczną Paradę Równości w stolicy patronatem objął prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Przypominał, że obiecywał to już w kampanii wyborczej. – Od samego początku, jeszcze w kampanii mówiłem, że Warszawa jest dla wszystkich i zależy mi bardzo żeby Warszawa była otwarta, żeby była tolerancyjna i dzisiaj dokładnie taka jest. Widzę tutaj samych uśmiechniętych ludzi z dobrą energią. Bądźmy tu razem, uśmiechajmy się do siebie, dobrze się bawmy – mówił w sobotę 8 czerwca. Dziękował też ambasadorom z Kanady, Belgii i Wielkiej Brytanii, którzy pojawili się na tym wydarzeniu.

Poparcie dla postulatów Parady Równości wyraziło też kilka gwiazd. Maciej Musiał od wielu lat deklaruje publicznie swoje przywiązanie do katolickich wartości i wiary chrześcijańskiej. Mimo tego, aktor postanowił wesprzeć Paradę Równości. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił zdjęcie, na którym ma koszulkę z tęczową flagą, które podpisał „love is love”. Pytany przez fanów o to, jak łączy poparcie dla Parady Równości ze swoją wiarą, aktor odparł, że wiara uczy go szacunku do drugiego człowieka. Kim jestem, żeby kogokolwiek osądzać? - dodał Maciej Musiał.

Postulaty Parady Równości wsparły także Jessica Mercedes i Julia Wieniawa. „Bądź dumny z tego kim jesteś. Nikt nie może Ci narzucić jak masz żyć. Jeśli będziemy dla siebie milsi, bardziej tolerancyjni i wyrozumiali to świat naprawdę zmieni się na lepsze.Kochaj kogo chcesz! Co z tego, że Twój kolega jest w związku z chłopakiem? Koleżanka kocha koleżankę! Jeśli są szczęśliwi, to nie masz prawa im zabronić miłości.

Płeć, wiek, kolor skóry nie ma znaczenia” - stwierdziła aktorka.

Na młode gwiazdy spadła fala hejtu. Na ich profilach w mediach społecznościowych można znaleźć mnóstwo krytycznych komentarzy. Padały oskarżenia o promowanie zboczeń i chorób czy poddawanie się lobby LGBT Internauci byli do tego stopnia dosadni, że zaczęli wygrażać rodzinom celebrytów, którzy zaangażowali się w kwestie walki o prawa homoseksualistów. „Po co promujesz tych zboczeńców?”, „twoi rodzice pewnie żałują, że cię urodzili, jak widzą co robisz”, „niech się cieszą, że mogą chodzić po ulicy a nie siedzieć w klatkach”, „kiedyś cię lubiłam, ale teraz straciłam resztki szacunku, wstydź się”, „dożyliśmy czasów w których zachowania patologiczne są tymi normalnymi, a normalność odeszła w niepamięć”, „pustak, który dał się uwieść lewackiej propagandzie”, „niby taki katolik a popiera tych chorych zboczeńców, pewnie sam jest ciotą”, „tępa lala” - to tylko kilka komentarzy, które pojawiły się na profilach gwiazd. Większość komentarzy jest na tyle wulgarna, że nie nadaje się do zacytowania. Ponadto, firmy zajmujące się obserwowaniem ruchu w sieci odnotowały, że liczba osób obserwujących profile gwiazd, które poparły Paradę Równości, zmniejszyła się.

Czytaj także:

Odprawił „mszę” przed Paradą Równości. Teraz komentuje „medialną burzę”