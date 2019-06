Plaga komarów w świętokrzyskiem. Poseł PiS chce zaangażować wojsko do rozwiązania problemu

Część gmin z województwa świętokrzyskiego zmagała się pod koniec maja z ogromnymi ulewami. Straty zgłosiło 67 gmin z 11 powiatów. Zniszczenia obejmują 598 km dróg, 498 budynków mieszkalnych i 675 gospodarczych. Choć żywioł udało się już opanować, teraz w regionie pojawiło się mnóstwo komarów.

Wiesław Skop, burmistrz Pacanowa, podkreślił, że problem jest na tyle poważny, że konieczna jest interwencja kompleksowa wyspecjalizowanych firm, a nawet wojska, które dysponuje odpowiednim sprzętem lotniczym. – Gminy tak drogich zabiegów nie udźwigną w całości. Dobrze byłoby połączyć siły. Gminy zakupią stosowny preparat, a strona rządowa mogłaby pomóc sprzętem. Apeluję w imieniu zdesperowanych mieszkańców poszkodowanych gmin – dodał samorządowiec.

Do apelu burmistrza Pacanowa odniósł się m.in. poseł Artur Gierada, szef świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej. – Przygotuję stosowną interpelację w tej sprawie. Będę Państwa informował na bieżąco – zapewnił. – W przypadku trudności z wykonaniem zabiegu zwróciłem się z prośbą o skierowanie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o użycie pododdziału Wojsk Chemicznych. Wojska chemiczne to jeden z rodzajów wojsk, przeznaczony do wykonywania specjalistycznych zadań podczas prowadzenia działań bojowych jak i w różnych sytuacjach kryzysowych, np. podczas katastrof. Preparaty stosowane w walce z plagą komarów są biologiczne i w pełni bezpieczne dla ludzi i zwierząt – dodał poseł Michał Cieślak z PiS.