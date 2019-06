90-latka odpowie za kradzież biżuterii. Tłumaczenie zaskakuje

Do kradzieży doszło w miniony piątek w godzinach południowych na terenie jednej z posesji w gminie Dzierzkowice. Jak wstępnie ustalili policjanci, mieszkające tam małżeństwo przebywało na terenie swojej posesji. Na około kwadrans oboje wyszli z domu. Kiedy właścicielka wróciła do mieszkania, ku jej zaskoczeniu ujrzała starszą kobietę. Na pytanie, co robi w jej domu, usłyszała odpowiedź, że chciała kupić trzodę chlewną.

Właścicielka początkowo niczego nie podejrzewała. Po pewnym czasie odkryła jednak, że z jej domu zginęła biżuteria o łącznej wartości 5 tysięcy złotych. Kobieta o zdarzeniu powiadomiła policjantów. Funkcjonariusze wytypowali osobę, która mogła dokonać przestępstwa. Wszystko wskazywało na 90-letnią mieszkankę Kraśnika. Mundurowi w miejscu jej zamieszkania odnaleźli skradzione mienie. Kobieta została zatrzymana. Przyznała się do kradzieży i wyraziła chęć dobrowolnego poddania się karze.