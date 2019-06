Mamed Ch. zatrzymany. Były zawodnik MMA miał handlować kradzionymi autami

Jak podaje RMF FM, Mamed Ch. miał być zaangażowany w handel kradzionymi samochodami, które sprowadzano z Czech. Do obrotu wprowadzano auta takie jak BMW M6, Range Rover Evoque czy Porsche Panamera. We wtorek zatrzymano w związku ze sprawą tylko jedną osobę. Polecenie zatrzymania zawodnika MMA wyszło od prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Kim jest Mamed Ch.?

Mamed Ch. trafił do Polski w 1997 roku wraz z grupą Czeczenów. Uczył się języka polskiego we Wrocławiu, a następnie wyjechał do Olsztyna, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim na kierunku zarządzanie i administracja. W 2010 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Jest żonaty z Polką i ma dwóch synów.

Mamed Ch. w listopadzie 2015 roku zdobył pas wagi średniej KSW. W maju ubiegłego roku pokonał z kolei czempiona dywizji półśredniej Borysa Mańkowskiego. Później jednak przegrał oba starcia z Tomaszem Narkunem, mistrzem wagi półciężkiej. Po porażce ogłosił, że kończy karierę.