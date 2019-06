Środa upalna w całym kraju. Na zachodzie mogą pojawić się burze

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodzie Polski wzrastające do umiarkowanego i dużego, aż do wystąpienia miejscami burz z opadami deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Lokalnie grad. Na wschodzie i północy kraju po południu również miejscami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia gdzieniegdzie przelotnych opadów deszczu i burz z opadem do 15 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 33°C, nad samym morzem i na krańcach południowych kraju od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni i południowy, nad morzem z kierunków wschodnich. W czasie burz na zachodzie i północnym zachodzie Polski wiatr w porywach do 85 km/h, możliwe porywy do 110 km/h, na pozostałym obszarze do 75 km/h.

W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie początkowo lokalnie duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu lub burzami. Nad ranem wzrost zachmurzenia do dużego miejscami także w centrum kraju i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 18°C do 21°C, nieco chłodniej na południowym wschodzie i północnym zachodzie, od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy, na zachodzie kraju skręcający na zachodni i północno-zachodni. W czasie burz na zachodzie kraju wiatr w porywach do 90 km/h.