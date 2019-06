47-letnia Polka porwana w Niemczech. Została wywieziona do Francji

Prokuratura w Stuttgarcie we wtorek poinformowała, że 47-letnia kobieta została uwolniona, a jej porywacze trafili do aresztu. Została uprowadzona w poniedziałek 3 czerwca w miejscowości Aspach. Z wstępnych ustaleń wynika, że kobieta została porwana przez dwóch mężczyzn, którzy zaciągnęli ją do samochodu kempingowego, a następnie wywieźli do Francji.

W akcji poszukiwawczej wzięli udział funkcjonariusze policji z Francji i Niemiec. Po trwających kilka dni poszukiwaniach, śledczy namierzyli miejsce pobytu porywaczy i ich ofiary. Policjanci zatrzymali 51-letniego byłego partnera porwanej oraz jego 23-letniego kolegę z pracy.

Jak podaje Deustche Welle, powołując się na ustalenia „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, „główny sprawca porwania uważany jest za osobę zdolną do stosowania przemocy”.

