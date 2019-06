Aktor znany z serialu „Klan” miał udar podczas próby. Jego znajomi apelują o pomoc

Paweł Kutny jest absolwentem PWST we Wrocławiu, współzałożycielem Teatru „Ad Spectatores” we Wrocławiu, Teatru „Terminus A Quo” w Nowej Soli oraz „Grupy Amadeus” w Zielonej Górze. Występował w serialach takich jak „Klan”, „Pierwsza Miłość” i „Fala Zbrodni”. Zagrał w przeszło 4000 przedstawień, nagrał 40 audiobooków.

Jak informują założyciele zbiórki na leczenie aktora, dostał on udaru podczas prowadzenia warsztatu teatralnego dla osób niepełnosprawnych. Obecnie jest w szpitalu i potrzebuje wsparcia finansowego na zakup leku i zapewnienie długotrwałej rehabilitacji. Potrzebne jest też utrzymanie pompy insulinowej, aby aktor mógł wrócić do normalnego życia.

Znajomi aktora informują, że zmaga się on od 30 lat z cukrzycą, a od kilku lat także z neuropatią oraz nefropatią. W 2011 roku miał wylew krwi do oka, co spowodowało utratę wzroku w jednym oku. „Szybka pomoc, to szansa na normalne życie a Paweł sprawi jeszcze wielu widzom niezapomniane chwile za sprawa swojego talentu” – czytamy.

W pomoc zaangażował się także Paweł Małaszyński. „Proszę pomóżcie i podajcie tę informację dalej” – napisał, podając informację o problemach zdrowotnych aktora.

