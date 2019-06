Pożar lasu na Mazowszu. Do akcji włączono samoloty gaśnicze

Wysokie temperatury oraz brak opadów dają o sobie znać. Chociaż nie jest pewne, czy są to bezpośrednie przyczyny pożaru w Legionowie, to panujące warunki mogą skutecznie utrudniać akcję gaśniczą. Do tej włączono wiele zastępów straży oraz samoloty.

Jak podaje „Gazeta Powiatowa”, pożar wybuchł w środę 12 czerwca w godzinach popołudniowych. Wtedy to ogień objął dużą część lasu w Legionowie, a konkretnie nieopodal ulicy Zakopiańskiej, na granicy z Gminą Jabłonna. Pożar rozprzestrzenił się na terytorium obejmującym około pięć hektarów. Panujący upał oraz wiatr utrudniają akcję gaśniczą, dlatego do działań włączono kilka zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek OSP. Z ogniem walczą strażacy z Kałuszyna, Krubina, Jabłonny, Skrzeszewa, Chotomowa oraz Kątów Węgierskich. Mają ich wspomóc kolejne zastępy. Przed godz. 14 „Gazeta Powiatowa” przekazała, że strażaków wspomagają z powietrza samoloty gaśnicze, które już trzy razy zrzucały wodę. Zaplanowano dwa podobne loty, które są o tyle istotne, że las jest obecnie mocno zadymiony, przez co działania „z ziemi” są utrudnione. Czytaj także:

Kobieta zaatakowana w Warszawie. Pojawiają się kolejne doniesienia o napastniku