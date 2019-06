Krakowski postój dla dorożek zamknięty. Wcześniej konie stały w pełnym słońcu

Dorożki zdają się być nieodłącznym elementem krakowskiego rynku. Chociaż w mediach co jakiś czas pojawiały się doniesienia o dramatycznych zdarzeniach z udziałem koni, to zwyczaj wynajmowania takiego pojazdu wciąż jest popularny wśród turystów. Tym istotniejsze jest zadbanie o dobre warunki pracy zwierząt szczególnie w dniach, kiedy w całym kraju panują wysokie temperatury.

Postoje zastępcze

Jak podaje Radio Zet, do 11 czerwca w Krakowie obowiązywały przepisy mówiące, że dorożkarze muszą usuwać się w cień przy temperaturze 28 stopni Celsjusza oraz w godzinach między 13 a 17. Jeśli przed 13 słupek rtęci wędrował np. do 30 stopni, konie i tak mogły przebywać w pełnym słońcu. Na Urząd Miasta spłynęła fala krytyki, a urzędnicy postanowili w końcu podjąć działania. Teraz właściciele dorożek od godz. 11 do 18 mają korzystać z postojów zastępczych, które wytyczono na Plantach oraz nieopodal Bazyliki Mariackiej.

Zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej Maciej Grzyb potwierdził w rozmowie z Radiem Zet, że taka decyzja magistratu wynika z panujących upałów. – Według prognoz temperatura w najbliższych dniach w Krakowie ma wynosić od 30 do 33 stopni C., co stanowi duże ryzyko udaru słonecznego i zagrożenie życia – podkreślił Grzyb. – Mamy na uwadze bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt – w trosce o ich kondycję i stan zdrowia zakazaliśmy postoju na płycie Rynku Głównego – dodał.

Instytut ostrzega

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, opolskiego, a także północnych części województw: śląskiego i małopolskiego. Alerty pierwszego i drugiego stopnia zostały wydane dla województwa podkarpackiego. W zachodnio-pomorskim mogą pojawić się również burze z gradem.