Polak wygrał 193 mln w Eurojackpot. Wiadomo, na co przeznaczy rekordową wygraną

W losowaniu Eurojackpot w piątek 10 maja padły następujące numery: 5, 7, 15, 19, 42 oraz 3 i 8. Ogromne szczęście miało dwóch graczy: jeden z Polski, a drugi z Niemiec, którym udało się wygrać nagrodę I stopnia. Oznacza to, że do Polaka trafi astronomiczna suma 193 milionów 396 tysięcy 500 złotych. Od tej kwoty gracz będzie jeszcze musiał zapłacić podatek, a więc na jego konto trafią 174 miliony złotych. Nigdy wcześniej w historii gier liczbowych w Polsce nie padła tak wysoka wygrana. Do tej pory najwyższa wygrana to „szóstka” w Lotto warta 36 726 210,20 zł, trafiona w 2017 roku w Skrzyszowie.

Totalizator Sportowy zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy odnośnie najszczęśliwszego gracza w Polsce. 12 czerwca mężczyzna odebrał swoją nagrodę. Gracz przyznał, że ufa swojemu szczęściu do gier, choć kiedy trzymał w ręku kupon wart ponad 193 mln zł, nie mógł uwierzyć w to, co widzi. – Sprawdzałem swoje liczby kilka razy w internecie, aby się upewnić. Najczęściej grywam na chybił trafił. W dniu losowania Eurojackpot poczułem jednak impuls, dzięki któremu wszedłem do punktu LOTTO i wytypowałem szczęśliwe liczby – stwierdził. Szczęśliwiec dodał, że wygrana z pewnością odmieni jego życie. Zdradził, że planuje budowę domu i podróże. Marzy o wyprawie na południe Europy, choć najbliższe wakacje spędzi raczej w Polsce.