Wizyta pary prezydenckiej w USA. Podjęto decyzję ws. zwiększania obecności wojsk amerykańskich w Polsce

21:05 Zakończyła się konferencja prezydentów Polski i USA. 21:03 - Patrzę optymistycznie na sprawę wiz. To pierwsza administracja USA, która podeszła do tej kwestii w sposób tak poważny. Jestem przekonany, że zniesienie wiz dla Polaków będzie możliwe jeszcze przed końcem pierwszej kadencji Donalda Trumpa - twierdzi Andrzej Duda 21:01 - Chcę zapewnić, że w Polsce jest absolutnie przestrzegana wolność słowa, są absolutnie przestrzegane standardy konstytucyjne, jak w Stanach Zjednoczonych, są wolne media w Polsce, jest wszystko to, co funkcjonuje w normalnej demokracji - zapewnia Andrzej Duda 20:58 Jeden z dziennikarzy ponownie zadał pytanie o stan demokracji w Polsce. Nawiązał do zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i odsyłaniu sędziów w stan spoczynku. - Trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ludzie na Zachodzie nie rozumieją tego problemu. Bo nie urodzili się w miejscu, gdzie wcześniej była sowiecka strefa wpływu. Polska należąca do sowieckiej strefy wpływów i karierę można było zrobić, gdy ktoś się do komunistycznej partii zapisał i grzecznie słuchał ludowej władzy. Wyobraźcie sobie państwo, że kilka lat temu ze zdumieniem odkryłem, że w polskim Sądzie Najwyższym znajduje się cała grupa sędziów, którzy orzekali jako sędziowie należący do komunistycznej partii, którzy orzekali nawet w czasie stanu wojennego - wyjaśnia Andrzej Duda 20:52 Andrzej Duda o Rosji: Chciałbym, żeby Rosja była przyjacielem Polski, bo to nasz wielki sąsiad, są od nas więksi, ale jest jedna cecha, której mamy więcej. Jest w nas więcej męstwa. Pokazaliśmy to wiele razy. Nigdy nie byliśmy wielkimi przyjaciółmi. Rosja była zaborcą, potem była napaść na odrodzoną z popiołów Polskę w 1919 roku. To myśmy wtedy zatrzymali Sowietów pod Warszawą. Za to się potem na nas zemścili, w 1939 roku, mordując naszych oficerów w Katyniu. Nasza przyjaźń jest więc przyjaźnią bardzo trudną. Chcielibyśmy, żeby Rosja była naszym przyjacielem, ale nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów. Rosja pokazuje swoje imperialne zapędy. A my zawsze byliśmy pod względem kulturowym częścią Zachodu



- Mam nadzieję, że Polska będzie miała wspaniałe relacje z Rosją. Mam nadzieję, że my też będziemy mieli takie relacje – dopowiada Donald Trump. 20:49 Podczas konferencji poruszono kwestięruchu bezwizowego dla Polaków. - Gratuluję również Polsce jej postępów, jeśli chodzi o kryteria zniesienia wymogu wizowego. Nasze kraje podpisały porozumienie służące zwalczaniu poważnych przestępstw i podjęciu kolejnych działań na rzecz dołączenia Polski do tego programu bezwizowego. Jeszcze pewne kroki muszą być podjęte. Chcemy, aby Polska dołączyła do programu bezwizowego tak szybko, jak to możliwe. Byłoby to bardzo istotne - mówi Trump 20:47 Donald Trump nie szczędzi komplementów parze prezydenckiej.

- To niezwykli ludzie, ciężko pracujący, inteligentni. To co wydarzyło się dzięki nim w Polsce świat powinien oglądać z zachwytem - mówi 20:44 Trump pojawi się w Polsce? - Myślimy o naszym przyjeździe do Polski, ale nie wiem, co przygotował dla nas prezydent Duda. Mam ciepłe uczucia w związku z Polską. Jesteście inteligentni, bardzo przedsiębiorczy. Lubię Polskę. Inne kraje powinny się od was uczyć, zobaczyć co się u was wydarzyło w ostatnich latach - ocenia 20:42 Andrzej Duda o obecności żołnierzy USA w Polsce: To będzie decyzja USA, ilu żołnierzy skierują do Polski. To zależne od potrzeb i rzeczywistej sytuacji. Cieszymy się z ich obecności w Polsce. Amerykańscy żołnierze są traktowani w Polsce jako przyjaciele



- On chce 250 tys. żołnierzy USA w Polsce. Ale będzie trochę mniej - żartuje Donald Trump. 20:39 Pytania od dziennikarzy. - Niemcy popełniają ogromny błąd, ale prowadzą własne sprawy. Byłem krytyczny wobec rurociągu między Niemcami i Rosją. Doceniamy, że Polska robi to, co robi. Polska jest naszym ogromnym przyjacielem - mówi Trump pytany o to, czy wywiera presję na Niemcy 20:37 - Podpisanie wspólnej deklaracji jest dla nas kluczowe. Mam nadzieję, że współpraca wojskowa z USA będzie cały czas poszerzana. Dziękuję też za pozostałe umowy, choćby tę o wspólnym ściganiu przestępstw, która przybliża nas do ruchu bezwizowego. Gaz z USA w Polsce stał się faktem. Dziękuję, że tych dostaw będzie więcej. Dla nas to oznacza dywersyfikację źródeł. I oznacza też dobry interes - wyjaśnia 20:36 - USA pomogły Europie wygrać II wojnę światową, a potem ustanowić niepodległy suwerenny świat i pod postacią UE istnieje do dzisiaj. Dziś także Polska może się rozwijać jako niepodległy i suwerenny kraj. Chcemy budować nie tylko wspólnotę europejską, ale i euroatlantycką - podkreśla prezydent 20:35 Andrzej Duda zaprosił Donalda Trumpa do Polski - Mam nadzieję, że odwiedzi pan Polskę we wrześniu, w rocznicę napaści na Polskę przez nazistowskie Niemcy. i będziemy razem mogli uczcić pamięć wszystkich tych, którzy polegli i zginęli w czasie II wojny światowej, która 1 września 1939 roku zaczęła się w Polsce, poprzez napaść nazistowskich Niemiec na nasz kraj i wkrótce zniknął on niestety z mapy Europy, po napaści także związku sowieckiego na Polskę, wspólnie z nazistowskim Niemcami - mówi 20:34 Czas na przemówienie Andrzeja Dudy 20:33 - Podpisaliśmy też deklarację o budowie elektrowni atomowej w Polsce, co poprawi bezpieczeństwo energetyczne tego kraju. Polska i USA wchodzą w tym roku na kolejny poziom wzajemnych relacji - informuje przywódca USA 20:32 Pojawił się także temat gazu LNG. - W ciągu ostatnich lat Polska podpisała umowę na 25 mld. dolarów, kupując ponad 6 mld. metrów sześciennych gazu LNG z USA. Dziś podpisaliśmy deklarację o zakupie przez Polskę jeszcze dwóch miliardów metrów sześciennych gazu za kwotę 8 mld dolarów - mówi prezydent 20:30 - Polska kupi nasze doskonałe samoloty F-35. To wspaniała wiadomość. Bardzo się cieszę, że polska armia będzie się modernizować przy pomocy sprzętu z USA. Polska podjęła bardzo poważne kroki. Przed nami jest jeszcze pewna praca, ale jestem przekonany, że Polska niebawem będzie mogła przystąpić do naszego programu wizowego - tłumaczy Trump 20:28 - USA i Polska będą czynić dalsze wysiłki we współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Polska wkrótce zapewni infrsstrukturę dla 1000 amerykańskich żołnierzy. Rząd amerykański nie poniesie tutaj żadnych kosztów, będą to koszty po stronie Polski - dodaje Trump 20:26 Konferencja prasowa prezydentów na żywo:



twitter.com 20:25 - Sojusz z Polską jest znacznie silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Podpisaliśmy dziś wspólną deklarację o poszerzeniu współpracy wojskowej między naszymi krajami. Łączy nas prawo, cywilizacja i historia. Gdy byłem w Polsce, byłem dumny, że mogę stanąć obok weteranów Powstania Warszawskiego - mówi przywódca USA 20:22 Zaczęło się przemówienie Donalda Trumpa 20:12 W trakcie ceremonii podpisania deklaracji Donald Trump zaproponował Andrzejowi Dudzie, aby składając podpis, wymienili się piórami. - Podobno to przynosi szczęście - stwierdził 20:03 Oto pełna treść deklaracji podpisanej przez Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa



prezydent.pl 20:01 Pary prezydenckie obserwują pokazowy lot myśliwców F-35



https://twitter.com/p_zuchowski/status/1138869528753049600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1138869528753049600&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2Fl9Rfxrlt_%2F 19:59 Ponadto, Polska ma zapewnić dodatkowe Siłom Zbrojnym USA dodatkowe wsparcie, wykraczające poza obowiązujący w NATO standard wsparcia przez państwo-gospodarza. W deklaracji znalazł się także zapis o utworzeniu Wysuniętego Dowództwa Dywizyjnego USA w Polsce oraz eskadry bezzałogowych statków powietrznych MQ-9 Sił Powietrznych USA. 19:56 Z podpisanej deklaracji wynika, że Polska i USA potwierdzają swoje zobowiązania wobec NATO, w tym zobowiązania wynikające z art. 3 i 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jako podstawy wewnętrznych relacji obronnych. Jednocześnie USA chcą zwiększyć swoją obecność w Polsce o 1000 dodatkowych żołnierzy 19:54 Decyzja w sprawie zwiększania obecności amerykańskich wojsk w Polsce podjęta – informuje Kancelaria Prezydenta



https://twitter.com/prezydentpl/status/1138866315991670784?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1138866315991670784&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FeA-NjACWt%2F 19:23 W imieniu rządu amerykańskiego dokumenty podpisał zastępca sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Davida P. Pekoske. W ceremonii uczestniczyła również ambasador USA Georgette Mosbacher.



https://twitter.com/USEmbassyWarsaw/status/1138859616736075776?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1138859616736075776&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FGw5iU0y2s%2F 19:20 Wiceminister MSWiA Krzysztof Kozłowski podpisał w USA umowę o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości 18:45 Trwają rozmowy w Gabinecie Owalnym. Na godzinę 20 planowana jest konferencja prasowa. Trzy godziny później rozpocznie się przyjęcie wydawane przez prezydenta USA z okazji wizyty polskiej pary prezydenckiej. 18:39 - Rozmawiamy o wysłaniu dwóch tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski. Nie podjąłem jeszcze decyzji o rozmieszczeniu wojsk w Polsce, ale rozważam to - zapewnił przywódca USA 18:37 - Myślę, że przylecę do Polski, ale jeszcze nie wiem kiedy - stwierdził Trump pytany o to, czy pojawi się 1 września w Gdańsku na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej 18:35 Donald Trump nie szczędzi pochwał...dla samego siebie. - W czasie poprzedniej wizyty w Polsce moja przemowa została świetnie przyjęta. Nie chcę być nieskromny, ale powiedziano mi, że to jedna z najlepszych przemów prezydenta USA w europejskim kraju - ocenił 18:33 - Ktoś panią oszukał, demokracja w Polsce ma się doskonale. Nie ma z nią żadnego problemu – dodał Andrzej Duda komentując pytanie dziennikarki 18:32 Padło pytanie o stan demokracji w Polsce. - Nie troszczę się o stan demokracji w Polsce. Znam Polaków, znam polskich przywódców, Polska radzi sobie doskonale i tak będzie w przyszłości, podobnie zresztą w kwestiach gospodarczych - stwierdził prezydent USA 18:30 - Świętujemy fakt, że Polska będzie kupować samoloty F-35, jedne z najlepszych samolotów bojowych na świecie – powiedział Donald Trump. 18:27 Warto przypomnieć, że porozumienie z USA dot. zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce zostało zaakceptowane przez prezydentów Trumpa i Dudę



Porozumienie Polski z USA zaakceptowane. Trump przyszykował dla Dudy dodatkową niespodziankę 18:25 Tak wyglądało z bliska przywitanie pary prezydenckiej



twitter.com 18:23 Podczas wizyty w USA Andrzej Duda zamieszka w słynnym kompleksie Blair House. Jest on przeznaczony dla gości amerykańskiego przywódcy 18:20 Biały Dom potwierdził, że zostanie zorganizowany pokazowy przelot myśliwców F-35. Wczoraj szef MON Mariusz Błaszczak informował, że Polska jest zainteresowana ich zakupem





https://twitter.com/WhiteHouse/status/1138839671528710144?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1138839671528710144&ref_url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F14%2C166794%2C24893235.html%23s%3DBoxMMtImg1 18:18 Obaj prezydenci są już w Gabinecie Owalnym, gdzie będą prowadzone rozmowy w formule 2+2 18:17 - Mamy przywilej, że gościmy prezydenta Polski i jego cudowną żonę. Cudownie być z państwem ponownie - powiedział Donald Trump. 18:15 Jest i nagranie z oficjalnego momentu przywitania pary prezydenckiej przez Donalda Trumpa i Melanię Trump



https://twitter.com/marcin_kedryna/status/1138840325538160640?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1138840325538160640&ref_url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F14%2C166794%2C24893235.html%23s%3DBoxMMtImg1 18:10 https://twitter.com/prezydentpl/status/1138698565713387520?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1138698565713387520&ref_url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F14%2C166794%2C24893235.html%23s%3DBoxMMtImg1 18:05 - Budowanie partnerstwa z największym mocarstwem na świecie jest z pewnością korzystne dla kraju i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, tym bardziej, że jest coraz więcej nici wiążących nas w kwestii bezpieczeństwa militarnego, gdzie Stany Zjednoczone stanowią najważniejszy element architektury bezpieczeństwa na świecie. Dzisiaj są obecni żołnierze Stanów Zjednoczonych w Polsce, czego kilka lat temu jeszcze nie było. Coś, o czym marzył prezydent Lech Kaczyński, dzisiaj jest faktem - mówił Andrzej Duda przed spotkaniem z Donaldem Trumpem 18:00 Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z wizyty pary prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych

