Poseł Jakubiak przeciwny „małpkom”. „Mocne alkohole tylko w butelkach co najmniej o pojemności 0,75 litra”

Pytany przez dziennikarza Wirtualnej Polski, czy w Sejmie działa tzw. lobby alkoholowe, Marek Jakubiak odparł, że zawodowo musiałby być zadowolony, jednak nic mu na ten temat nie wiadomo. Polityk wypowiedział się również na temat sprzedaży alkoholu. – Jednostki miary sprzedażowe alkoholu nie powinny być mniejsze niż 0,75litra. To nie jest tak, że nie ma odpowiedzialności producenta. Jak widzę, że w sklepach gminnych, na wsiach sprzedaje się alkohol bardzo słabej jakości w takich kieliszkach plastikowych i jak jogurt ma taką zakrywkę, to my w ten sposób rozpijamy naród i to nie są wcale żarty – tłumaczył.Polityk przywołał przepisy obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, w myśl których piwo można kupić jedynie w sześciopakach, co ma pomagać w walce z alkoholizmem. – Jestem za tym, żeby alkohole mocne takie jak wódka sprzedawano w butelkach co najmniej o pojemności 0,75 litra – podkreślił.

Polacy masowo sięgają po małpki

Z szacunkowych danych firmy badawczej Synergio wynika, że rocznie Polacy kupują około miliarda małych buteleczek wódki. Po „małpki” codziennie sięga 3 mln osób, z czego 600 tys. nawet dwa razy dziennie. – Małe butelki bardzo uelastyczniły konsumpcję alkoholu – podkreśla Michał Kociankowski, szef Synergion. Powodują, że Polacy piją alkohol śmielej, częściej, w sytuacjach, w których raczej nie sięgnęliby po inny alkohol. Dodatkowo mała ilość wypijanego alkoholu daje złudne poczucie większej samokontroli.