Koniec wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków? Wiceszef MSWiA podpisał ważną umowę

Stany Zjednoczone są i pozostaną jednym z najważniejszych partnerów Polski w zakresie współpracy w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze zwalczania międzynarodowego terroryzmu oraz przestępczości zorganizowanej. Podpisana umowa przyczyni się do pogłębienia współpracy poprzez intensywną wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy służbami obu państw. Przyniesie to wymierne korzyści zarówno dla bezpieczeństwa Polski jak i Stanów Zjednoczonych. Zawarcie oraz pełna implementacja umowy jest jednym z warunków włączenia Polski do programu ruchu bezwizowego USA (Visa Waiver Program – VWP).

W trakcie uroczystości podpisano także List intencyjny w sprawie stałej współpracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego i kwestii migracyjnych, w którym oba państwa deklarują prowadzenie konsultacji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na granicach. W imieniu rządu amerykańskiego oba dokumenty zostały podpisane przez Zastępcę Sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Pana Davida P. Pekoske. W ceremonii podpisania uczestniczyła również Pani Georgette Mosbacher, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie. W czasie bezpośrednich rozmów podkreślono wagę umowy dla przygotowań Polski do przystąpienia do Visa Waiver Program. Rozmawiano także o znaczeniu rozwoju bezpieczeństwa publicznego, działań narodowych straży granicznych i bezpieczeństwa dostaw gazu do gazoportu w Świnoujściu.

„Patrzę optymistycznie na sprawę wiz”

- Patrzę optymistycznie na sprawę wiz. To pierwsza administracja USA, która podeszła do tej kwestii w sposób tak poważny. Jestem przekonany, że zniesienie wiz dla Polaków będzie możliwe jeszcze przed końcem pierwszej kadencji Donalda Trumpa - mówił Andrzej Duda podczas konferencji prasowej. - Gratuluję Polsce jej postępów, jeśli chodzi o kryteria zniesienia wymogu wizowego. Nasze kraje podpisały porozumienie służące zwalczaniu poważnych przestępstw i podjęciu kolejnych działań na rzecz dołączenia Polski do tego programu bezwizowego. Jeszcze pewne kroki muszą być podjęte. Chcemy, aby Polska dołączyła do programu bezwizowego tak szybko, jak to możliwe - dodał Donald Trump.

