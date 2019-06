Śmiertelny wypadek na A6. Rodzina ofiar zbiera pieniądze na pogrzeb

Opisywane zdarzenie miało miejsce w niedzielę po godzinie 13 na tracie A6 w kierunku Świnoujścia. Pomiędzy węzłami Kijewo i Dąbie zderzyło się sześć samochodów osobowych i jeden ciężarowy. Na miejscu wypadku szybko wybuchł ogień, rozprzestrzeniając się na kolejne samochody. W wyniku zdarzenia śmierć poniosło sześć osób. Cztery z obrażeniami trafiły do szpitali. W poniedziałek kierowca tira usłyszał zarzuty spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym oraz spowodowania zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób.

Rodzina ofiar rozpoczyna zbiórkę

W wypadku zginęli Filip, Maja, Zuzia, ich mama oraz babcia. Pogrążona w żałobie rodzina założyła w serwisie zrzutka.pl zbiórkę na pokrycie kosztów pogrzebu. „Zakładamy zbiórkę na rzecz ceremonii. Chcielibyśmy ich pochować tak jakby sobie życzyli, w sposób na jaki zasługują. Wiem, że są ludzie chętni do pomocy, dlatego zakładam zrzutkę. Jest to jedyna oficjalna zrzutka założona przez rodzinę” – napisano w jej opisie. Do godziny 12.00 w czwartek 13 czerwca udało się zebrać ponad 31 tysięcy złotych. Cel zbiórki to 50 tysięcy złotych.

