Szkoła kochania Michaela Boltona

Michael Bolton doświadczył nie jednej historii miłosnej, przez co jego piosenki są wyjątkowo zróżnicowane. Przejawiająca się w nich wizja miłości nie idealizuje tego uczucia, a wręcz daje wskazówki jak para kochanków ma sobie ułożyć zdrowe relacje. Autor podkreśla istotę szczerości wobec siebie i drugiej osoby. Jego muzyka to istna lekcja dla kochanków! Wiele utworów, które stały się międzynarodowymi hitami Michaela, z początku budziły kontrowersje. Niektóre tytuły takie jak „Said I Loved You But I Lied”/ Powiedziałem, że kocham ale skłamałem - skłaniały do antymiłosnych refleksji.

Przesłanie może być mylące. Pewnie sporo osób pomyślało sobie: „Co jest nie tak z tym facetem? / Powiedział, że ją kocha i przyznaje się, że skłamał?” Ale dopiero wsłuchując się w resztę słów, można zauważyć prawdziwe znaczenie. Chodzi o to, że słowa tak nie funkcjonują. Powiedzenie komuś „kocham” nie zawsze jest porównywalne do tego co tak naprawdę czuje się do drugiej osoby - zauważa Michael Bolton

Tekst piosenki podkreśla, że słowo „kocham” to zbyt mało, aby wyrazić tak ogromne uczucie. Kolejny przykład wielkiej szkoły miłości Boltona to piosenka „How Can We Be Lovers If We Can’t Be Friends /Jak możemy być kochankami, jeśli nie potrafimy być przyjaciółmi”. Utwór napisany we współpracy z Diane Warren i Desmond Child bardzo szybko zyskał na popularności. Desmond, który słynie w swoich tekstach z przekazywania prostych prawd i uderzania do ich sedna, tym razem wziął pod lupę relacje damsko-męskie.

To bardzo ciekawe pytanie. Główną rzeczą, którą tracisz, jeśli twój związek się rozpada lub jeśli tymczasowo jest gorzej, to przyjaciel, najlepszy przyjaciel w twoim życiu. Jeśli między dwojgiem ludzi w związku nie ma silnej więzi przyjaźni - no to życzę powodzenia- podkreśla Michael Bolton.

Najbardziej intensywne uczucie miłości Bolton opisał w utworze „When A Man Loves A Woman / Kiedy mężczyzna kocha kobietę”. To piosenka, która w pełni obrazuje jak bardzo oddana potrafi być zakochana osoba. Mężczyzna zakochany w kobiecie jest w stanie zrobić dla niej wszystko. To wizja zakochania bez granic, wielkiej, lecz niestety czasami ślepej miłości: „Gdy mężczyzna kocha kobietę sprzedałby świat za odrobinę dobra, którą by w niej odnalazł. Jeśli ona go krzywdzi, on tego nie widzi (…) poświęci dla niej wszystko, próbując dać jej to czego oczekuje. Potrafiłby zrezygnować z wygód i spać na deszczu, jeżeli ona powie, że to droga, którą powinien iść”... Tylko krok do zatracenia się!

Wiele tekstów posiada ponadczasowe przesłania, które stanowią niepisany dekalog uczuć. Warto wsłuchać się w dyskografię Boltona i znaleźć kolejne wskazówki. Idealna okazja to z pewnością koncert na żywo w warszawskiej hali COS Torwar 7 sierpnia 2019 roku.