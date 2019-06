Zapytał, czy Kinga Duda poleciała do USA za pieniądze podatników. Odpowiedział mu prezydent

„Ogromne podziękowania dla całej polskiej Ekipy, która przygotowała grunt pod wszystkie zawarte wczoraj z USA umowy i porozumienia. Wspaniała robota! Brawo! Szczególne wyrazy wdzięczności i uznania dla Min. Mariusza Błaszczaka. Tak trzymać i do przodu! Jeszcze raz dziękuję!”– napisał w czwartek na Twitterze Andrzej Duda. Pod postem pojawił się komentarz „Roberta M”., który kilka godzin po konwersacji usunął konto.

„Wystarczy nie kraść”

Robert M. zapytał o to, „w jakim charakterze na wycieczce do Białego Domu” była Kinga Duda. „I drugie pytanie: Jeżeli była prywatnie, to czy zapłaciła za przelot z własnych pieniędzy, czy jednak złożyli się na to wszyscy Polacy płacący podatki?” – dodał. Do wpisu dołączył hashtagi z hasłami „pycha” oraz „wystarczy nie kraść”. Po pewnym czasie na pytanie odpowiedział prezydent.

Andrzej Duda napisał, że jego córka poleciała do USA na „prywatny koszt”, korzystając z samolotu regularnych linii lotniczych. „Przebywa tu także na nasz prywatny koszt. Zapewniam, że polski Podatnik nie dokłada do jej obecności w USA ani grosza. Życzę miłego dnia” – podsumował prezydent.

Wizyta pary prezydenckiej w USA

W środę 12 czerwca w Białym Domu prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpisali wspólną deklarację o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Polski. Zgodnie z tym dokumentem, USA planują zwiększyć swoją aktualną obecność wojskową w Polsce. W najbliższej przyszłości ta trwała obecność wzrośnie o około 1000 dodatkowych żołnierzy.

Trump: Polska podjęła bardzo poważne kroki

– Sojusz z Polską jest znacznie silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Podpisaliśmy dziś wspólną deklarację o poszerzeniu współpracy wojskowej między naszymi krajami. Łączy nas prawo, cywilizacja i historia. Gdy byłem w Polsce, byłem dumny, że mogę stanąć obok weteranów Powstania Warszawskiego – mówił przywódca USA. – USA i Polska będą czynić dalsze wysiłki we współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Polska wkrótce zapewni infrastrukturę dla 1000 amerykańskich żołnierzy. Rząd amerykański nie poniesie tutaj żadnych kosztów, będą to koszty po stronie Polski. Polska kupi nasze doskonałe samoloty F-35. To wspaniała wiadomość. Bardzo się cieszę, że polska armia będzie się modernizować przy pomocy sprzętu z USA. Polska podjęła bardzo poważne kroki. Przed nami jest jeszcze pewna praca, ale jestem przekonany, że Polska niebawem będzie mogła przystąpić do naszego programu wizowego – dodał Donald Trump.

Duda: Chcemy budować nie tylko wspólnotę europejską, ale i euroatlantycką

– USA pomogły Europie wygrać II wojnę światową, a potem ustanowić niepodległy suwerenny świat i pod postacią UE istnieje do dzisiaj. Dziś także Polska może się rozwijać jako niepodległy i suwerenny kraj. Chcemy budować nie tylko wspólnotę europejską, ale i euroatlantycką – podkreślił w swoim przemówieniu prezydent Polski. – Podpisanie wspólnej deklaracji jest dla nas kluczowe. Mam nadzieję, że współpraca wojskowa z USA będzie cały czas poszerzana. Dziękuję też za pozostałe umowy, choćby tę o wspólnym ściganiu przestępstw, która przybliża nas do ruchu bezwizowego. Gaz z USA w Polsce stał się faktem. Dziękuję, że tych dostaw będzie więcej. Dla nas to oznacza dywersyfikację źródeł. I oznacza też dobry interes – dodał Andrzej Duda.

