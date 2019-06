Ekspert Watykanu ds. walki z pedofilią przyjechał do Polski. Jego raport zatrząsł Kościołem w Chile

W piątek (14.06) jednym z głównych tematów obrad ma być ochrona dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym przez duchownych. - Został zaproszony, żeby podzielić się swoim doświadczeniem w kwestii ochrony dzieci i młodzieży. A jest to w Kościele człowiek, który ma ogromne doświadczenie, bo przez lata pracował w tej dziedzinie – poinformował ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Scicluna ma wygłosić 4-godzinne przemówienie i spotkać się z delegatami do spraw ochrony dzieci i młodzieży ze wszystkich diecezji. Arcybiskup Malty stworzył w ubiegłym roku raport o nadużyciach w chilijskim Kościele. Do Ameryki Południowej udał się jako specjalny wysłannik papieża i to właśnie Franciszkowi przedstawił później zebrane przez siebie informacji. Opracowany przez niego dokument pokazał, że chilijscy biskupi ukrywali przypadki molestowania seksualnego dzieci przez księży. Po ujawnieniu skali nadużyć, cała konferencja biskupów w Chile podała się do dymisji. Franciszek przyjął rezygnację kilku osób.

Czytaj także:

Biskupi przygotowali list do wiernych. Nie odczytano go we wszystkich kościołach