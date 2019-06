Brutalny napad pseudokibiców w autobusie. Wstrząsające nagranie trafiło do sieci

Do zdarzenia doszło 9 czerwca około godz. 19 w Krakowie. Czworo nastolatków pojawiło się na przystanku autobusowym. Jeden z nich miał na sobie koszulkę z nazwą pewnego piłkarskiego klubu. Na przystanku stała grupka dziewczyn. Zaczęły w wulgarny sposób obrażać napotkane osoby. Doszło do ostrej wymiany zdań. Następnie wszyscy wsiedli do autobusu.

Agresywne dziewczyny zatelefonowały do swoich znajomych, informując ich o zdarzeniu. Już na kolejnym przystanku, w okolicy ul. Igołomskiej czekali na przyjazd autobusu. Gdy kierowca zobaczył grupę agresywnych mężczyzn, zatrzymał się, ale nie otworzył drzwi. Mieli przy sobie maczetę, a także przedmiot przypominający broń. Jeden z mężczyzn stanął przed autobusem, by uniemożliwić kierowcy odjazd. Pozostali z zewnątrz wraz z pomocą dziewczyn, które były w pojeździe, forsowali zamknięte drzwi.

Atak maczetą

Gdy grupie mężczyzn udało się dostać do środka, 16-latek nie zważając na to, że w autobusie znajdują się osoby starsze oraz dzieci, rozpylił gaz pieprzowy. Natomiast 45-latek atakował pięściami siedzących nastolatków, po czym do akcji włączył się najbardziej agresywny sprawca, który atakował znajdujących się w autobusie maczetą. Kierowca wezwał służby ratunkowe. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanym. Nagranie ze zdarzenia opublikowała policja.

W czwartek 13 czerwca 2019 roku policjanci zatrzymali 13 osób. Jeden ze sprawców sam zgłosił się na komisariat. Oprócz najstarszego, wszyscy powiązani są ze środowiskiem pseudokibiców. Siedmiu pełnoletnich sprawców usłyszało zarzuty. Pięciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Materiały w sprawie 6 nieletnich, którzy m.in. używali gazu oraz podżegali do przestępstwa, zostały skierowane do Sądu dla Nieletnich. Podczas zatrzymania policjanci zabezpieczyli użytą w trakcie ataku maczetę. 21-latek ukrył ją w zaroślach nieopodal bloku, w którym mieszkał. Podczas przeszukań zabezpieczono także broń gazową i dużą ilość wlepek i smyczy z emblematami kibicowskimi.

