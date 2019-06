Pawłowicz mówi o nowym filmie Vegi. Reżyser publikuje fragment

„Kolejny reżyser po panach Sekielskich, tym razem Patryk Vega od »mocnych« filmów obyczajowych za pośrednictwem Onetu już straszy, że tuż przed wyborami we wrześniu pokaże film=swoją »prawdę o politykach«. Byśmy widzieli na kogo głosować, a na kogo nie. Film ma »ustawić« wynik wyborów" – napisała Krystyna Pawłowicz w mediach społecznościowych.

Do wpisu posłanki Prawa i Sprawiedliwości postanowił odnieść się Patryk Vega. – Pani Krysiu w odpowiedzi na pani wpis na Twitterze, przesyłam pani serdeczne pozdrowienia wraz z fragmentem mojego filmu „Polityka” – powiedział reżyser. Aktorka, którą widać na nagraniu, z mównicy wypowiada m.in. następujące słowa: „Cicho, myszko agresorko". Przypomnijmy – w przeszłości to Krystyna Pawłowicz zwróciła się do Kamili Gasiuk-Pihowicz, nazywając ją „myszką agresorką”.

„Polityka” Patryka Vegi

Patryk Vega to reżyser, któremu rozgłos przyniosły takie filmy jak „Pitbull”, „Botoks”, „Kobiety mafii”, czy „Plagi Breslau”. Mamy dla fanów twórczości tego reżysera dobrą wiadomość. Na początku września do kin trafi nowy film Vegi pt. „Polityka”. – Jak dotąd starałem się być jak najdalej od polityki, bo wydawała mi się jedynym światem brudniejszym od show-biznesu. Ale nie ma dziś bardziej kontrowersyjnego tematu, który tak bardzo dzieliłby Polaków i potrafił skłócać całe rodziny. Dlatego w moim filmie chcę pokazać polityków takimi, jakimi naprawdę są – powiedział reżyser w rozmowie z dziennikarzami Onetu.

„Składano różne intratne propozycje”

Patryk Vega przekonuje, że ze względów bezpieczeństwa film był realizowany w ścisłej tajemnicy pod innym tytułem. Jednak scenariusz mimo wprowadzenia wielu środków ostrożności, został wykradziony. – Niemniej scenariusz został przechwycony, a ja już kilkukrotnie spotkałem się z próbami nacisku. Komunikowano mi wprost, że ten film uderzy w określone frakcje polityczne i może mieć wpływ na wynik wyborów, dlatego namawiano mnie do przesunięcia premiery na po wyborach i składano różne intratne propozycje – opisał reżyser w wywiadzie dla Onetu. Zaznaczył, że ich nie przyjął. Patryk Vega pracuje nad ukończeniem filmu w Tokio.

Czytaj także:

Agata Kornhauser-Duda w eleganckiej kreacji, Melania Trump w garniturze. Która pierwsza dama wyglądała lepiej?