Złowiła karpia ważącego ponad 31 kg. Pobiła tym samym rekord Polski

Udany połów miał miejsce 13 czerwca w Jeziorze Miłoszewskim na Pojezierzu Kaszubskim. Jak podaje portal Sport.pl, to właśnie tam Anita Retmańska złowiła karpia ważącego 31,85 kg. To największy przedstawiciel gatunku złowiony przez kobietę w naszym kraju oraz jeden z największych okazów wyłowionych w ogóle w Polsce. Retmańska zdradziła, że jako przynęty użyła kulki proteinowej „pop-up” o smaku Garlic-Squid-Spice. Szczęśliwa rekordzistka najpierw pozowała do zdjęć ze złowionym karpiem, po czym ryba wróciła do wody. Przypomnijmy, rekord Polski od trzech lat należy do Dawida Muchy, który w zbiorniku elektrowni Rybnik złowił karpia ważącego 34,5 kg.

Rekord świata

Gigantyczną rybę wyłowił 23 listopada 2018 roku z łowiska Euro-Aqua Michel Schoenmakers. Ryba ważyła 51,20 kilogramów i miała 112,64 centymetry. Po zrobieniu krótkiej sesji zdjęciowej, wędkarz wypuścił ją do wody.

Wcześniejszy rekord świata pochodził z tego samego łowiska. 21 października 2017 roku karpia o wadze 49 kilogramów złowił inny wędkarz. Dla porównania rekord Polski to 34,50 kilogramów.