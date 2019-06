Pucharowy piątek na sopockim Hipodromie – podsumowanie dnia

Drugi dzień zawodów i wielkie owacje! Zwycięzcą w konkursie dla koni 6 letnich został Marcin Bętkowski dosiadający Quality Star. Prymat Polaka musiała uznać Victoria Gulliksen na Ibizie, która wydaje się być faworytką we wszystkich konkursach dla młodych wierzchowców. Ogromną niespodziankę sprawiła kibicom Agnieszka Olszewska – ta przesympatyczna zawodniczka, która z powiedzeniem zaczyna ścigać się w coraz trudniejszych międzynarodowych rozgrywkach jest wychowanką Sopockiego Klubu Jeździeckiego.

W rundzie dla koni 7 letnich nie zawiodła Natalia Czernik, która na Chuck Bass zakończyła konkurs na drugiej pozycji. Triumfem poszczycić się może Faye Schoch ze Szwajcarii na wyjątkowo elastycznym w skoku koniu Essex. Trzeci był Alicante H, dosiadany przez Marcela Ewena. Para ta reprezentuje Luxemburg.

W mocno obsadzonym konkursie o Puchar PZU Życie SA, pod patronatem Magazynu Prestiż wystartowały 42 pary. Wysokość przeszkód wynosiła 140 cm i zdaniem ekspertów zadania, jakie postawił przed zawodnikami budowniczy toru były całkowicie adekwatne do rangi zawodów. Jednym słowem łatwo nie było, więc precyzja i dobry czas okazywały się na wagę złota. Licznie zgromadzona publiczność usłyszała hymn Brazylii, dzięki wyśmienitej jeździe Felipe Amaral na Ace Z. Na drugim miejscu uplasował się reprezentujący Niemcy Patric Stuhlmeyer na koniu For Laubry. Podium zamknął świetnie znany miłośnikom hippiki Doron Kuipers z Holandii, który do słonecznego Sopotu przywiózł dynamicznego Empire.

Nie zawiedli Polacy. Podjęli rękawicę i do końca walczyli o premiowane miejsca! Na 5 pozycji Hubert Kierznowski na Lanoso, szósta przypadła w udziale Maksymilianowi Wechcie na Quinchella i Krzysztofowi Ludwiczakowi na Sandra Blue.

Nawet laik obserwujący parcour, który przygotowywano do najważniejszego konkursu dnia zorientował się, że poprzeczka w Grand Prix będzie postawiona wysoko. Na liście startowej 50 par, w tym reprezentanci Polski, którzy w tegorocznym LOTTO CSIO 2019 prezentując wysoką formę udowadniają, że rodzime jeździectwo ma się coraz lepiej. Dogania i jest w stanie przeskoczyć najlepszych, bo świetnie wyszkoleni technicznie zawodnicy dysponują klasowymi końmi na tym samym poziomie.

Zwyciężył Daniel Deusser z Niemiec dosiadający Jasmien vd Bisschop. Drugi ukończył Łotysz Kristaps Neretnieks na Moon Ray. Na trzecim miejscu Kevin Jochems na Cristello z Holandii. Najlepszy z Polaków Jan Bobik na Chacco Amicor uplasował się na 19 pozycji tego wymagającego konkursu. Pula nagród w Grand Prix wynosiła 574 100 pln.

Strefę rozrywki zdominowały przemiłe alpaki, więc zachwytom nie było końca. Podobnie publiczność doceniła food trucki, proponowane aktywności sportowe i animacje dla maluchów. W strefie wystawców zrobiło się ciasno, więc dziś z pewnością każdy, kto odwiedził Hipodrom znalazł coś dla siebie. O wysoki poziom organizacyjny zadbali włodarze miasta, Hipodrom Sopot, LOTTO będące partnerem tytularnym zawodów oraz Grupa Energa. Taki team, to mocny team dlatego po raz kolejny fani skoków przez przeszkody mogą na wyciągnięcie ręki podziwiać jeźdźców z pierwszej Dywizji Pucharu Świata, którzy Sopot zaczęli traktować, jako dobrą i pewną markę.

Przed nami dwa równie ważne dni. Szczegółowy harmonogram konkursów dostępny jest pod adresem www.csio.sopot.pl.

Zapraszamy na Hipodrom. „Wprost” jest patronem medialnym całego wydarzenia.