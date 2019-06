Sanepid odwołał ostrzeżenie przed kąpielą w Zatoce Puckiej

Komunikat w sprawie pojawił się w sobotę 15 czerwca na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku. Podano, że decyzja związana jest „ze stwierdzeniem prawidłowej jakości wody w kąpielisku Puck” .

Awaria rurociągu ściekowego

Przypomnijmy, we wtorek 11 czerwca w godzinach popołudniowych doszło do awarii rurociągu ściekowego. Pękł 30-metrowy odcinek rurociągu tłoczącego ścieki z Chałup i Władysławowa do oczyszczalni w Swarzewie. Po pewnym czasie konieczne okazało się pompowanie ścieków do Zatoki Puckiej. Wówczas szef pomorskiego sanepidu zaapelował do mieszkańców i turystów, by ci nie kąpali się w okolicach miejsca awarii. – Nie mamy pewności, jakie są skutki awarii, ale do momentu, gdy poznamy wyniki badań próbek wody, radzę wstrzymać się z kąpielami. Wyniki znane będą w sobotę – przekazał Tomasz Augustyniak.

Dyrektor spółki wodno-ściekowej Swarzewo Andrzej Okrasiński powiedział w rozmowie z Radiem Gdańsk, że rura była względnie stara, ponieważ została zamontowana w 1986 roku. – To może być jedna z przyczyn awarii, a kolejna to zwiększone ciśnienie w kolektorze ściekowym spowodowane silnymi opadami deszczu oraz większym zużyciem wody – dodał.

