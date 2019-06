Scheuring-Wielgus skontaktuje się z abp Scicluną. Mówi o „oczyszczaniu polskiego Kościoła”

Na antenie Polsat News Joanna Scheuring-Wielgus przyznała, że dostała prywatny adres abp Charlesa Scicluny „z prośbą, żeby wysłać wszystkie informacje, które Fundacja »Nie lękajcie się« chce mu przekazać, żeby mógł się z tym zapoznać” . – Nikt z nas się nie łudził, że dziś nagle odbędą się dymisje. Wierzę głęboko, ze nawet jeśli nic się nie zmieni w tym roku, to kolejne lata pokażą, że te małe kamyczki, jak działania fundacji czy film braci Sekielskich, doprowadzą do oczyszczenia polskiego Kościoła, odzyskania godności ofiar i zadośćuczynienia – dodała.

Biskupi lekceważą problem pedofilii?

Posłanka przypomniała, że około 20 polskich biskupów nie zgłosiło przypadków pedofilii do Watykanu, chociaż byli do tego zobligowani zgodnie z obowiązującymi przepisami. – Polscy biskupi tak naprawdę cały czas lekceważą to, co się w Polsce dzieje, a mówię np. o filmie braci Sekielskich, który jest tak naprawdę zawiadomieniem do prokuratury. Dziwię się, że ani policja, ani ministerstwo sprawiedliwości nie zareagowało, choć od premiery mija prawie miesiąc, ale też żaden z biskupów nie podał się dobrowolnie do dymisji – podkreśliła.

Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że wszystkie przypadki pedofilii, również te z przeszłości, powinny być wyjaśniane. Dodała, że ofiary przestępstw seksualnych powinny otrzymać zadośćuczynienie od Kościoła. Jej zdaniem nie można lekceważyć faktu, że „jest mnóstwo procesów, w których oskarżani są księża” .

Scicluna obejrzał film Sekielskich

Chociaż część mediów spekulowała, że abp Charles Scicluna pojawi się w Polsce w związku z emisją „Tylko nie mów nikomu”, to sam zainteresowany przypomniał, że hierarchowie zaprosili go już rok temu. Dodał, że nie przyjechał na zebranie plenarne KEP do Wałbrzycha jako wysłannik Franciszka i nie zna jego planów co do naszego kraju. Przy okazji przypomniał o wydanym przez papieża dokumencie „Vos estis lux mundi”, który zawiera nowe regulacje dotyczące zgłaszania przypadków nadużyć. Podkreślił, że wprowadzone przepisy nakładają obowiązek informowania o takich incydentach. – Po drugie zabrania prześladowania czy dyskryminacji osoby, która złoży takie zawiadomienie – dodał cytowany przez Interię.

Duchowny, który znany jest z „tropienia” pedofilii w Kościele, podziękował polskim biskupom za przekazanie mu tłumaczenia wytycznych dotyczących ochrony najmłodszych autorstwa KEP. Zaznaczył przy tym, że istotne jest wdrażanie jego założeń. – W każdej diecezji, w każdej parafii ludzie, wierni muszą wiedzieć do kogo mogą się zwrócić, jeżeli mają jakieś zgłoszenia. W przypadku, jeśli chodzi o tuszowanie takich spraw, to dokument bardzo mocno stygmatyzuje i potępia takie praktyki i nakłada obowiązek na każdego księdza, na każdą osobę zakonną, którą wie o jakikolwiek przypadku nadużyć, zgłaszania tych sytuacji swojemu przełożonemu – powiedział abp Scicluna.

Hierarcha podczas konferencji przyznał, że obejrzał dokument braci Sekielskich. – Film „Tylko nie mówi nikomu” zrobił na mnie ogromne, przygnębiające wrażenie. (...) Dziś rano chciałam jasno przekazać biskupom przesłanie, że dobrze, że ten dokument powstał, on jest bardzo dobrej jakości. Teraz wszystko, co zapisano w papieskim dokumencie musi zostać wprowadzone – podsumował.

