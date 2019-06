Ministerstwo Sprawiedliwości pozwie uczonych z UJ. „Państwo nie może tolerować kłamstwa”

Jak podaje Gazeta.pl, prawnicy z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego wydali 9 czerwca opinię na temat uchwały Senatu w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego. Uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdzili, że zgodnie z poprawkami wyższej izby parlamentu „przepisy dotyczące przestępstw łapownictwa w sektorze publicznym mogą nie mieć zastosowania do osób zarządzających największymi, strategicznymi spółkami handlowymi z udziałem Skarbu Państwa, co prowadzi do rażących nierówności wobec prawa i nieuzasadnionego uprzywilejowania niektórych podmiotów gospodarczych”. Dodali, że w świetle tej poprawki „prezes zarządu PKN Orlen S.A. nie mógłby odpowiadać karnie za łapownictwo w sektorze publicznym, podczas gdy odpowiedzialności takiej podlegać będzie przykładowo prezes spółki komunalnej, zajmującej się wywozem nieczystości w małej gminie wiejskie” . Na opinię prawników odpowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości.

„Państwo nie może tolerować kłamstwa”

Resort w swoim oświadczeniu podkreślił, że fundamentem państwa prawa jest zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. „Dlatego państwo nie może tolerować kłamstwa, które uderza w jego podstawy, które sprawia, że zaufanie obywateli zostanie zachwiane” – podkreślono. „Szczególnie, gdy kłamią prawnicy, profesorowie jednej z najznamienitszych uczelni w Polsce, a nawet na świecie. Uczeni Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którzy byli do tej pory niekwestionowanymi autorytetami w dziedzinie prawa” – dodano.

Ministerstwo odniosło się też do zarzutu, że w świetle przyjętej poprawki, osoby zarządzające spółkami z udziałem Skarbu Państwa byłyby bezkarne w przypadku przestępstw korupcyjnych. „Ta opinia jest nieprawdziwa. Jest kłamstwem. W rzeczywistości zmiany zaostrzają prawo. Prezesom spółek prywatnych i tych z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa za łapówkarstwo będzie grozić – w myśl art. 296a par. 1 – 5 lat więzienia, tyle samo co dzisiaj. Ale prezes spółki, w której Skarb Państwa ma więcej niż połowę udziałów, za korupcję – w myśl art. 228 par. 1 – trafi za kraty na 8 lat” – czytamy w komunikacie.