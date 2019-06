Mieszkaniec Lublina utknął w wychodku. Po dwóch dniach uratowali go strażacy

O zdarzeniu poinformował „Dziennik Wschodni”. Około 50-letni mieszkaniec Lublina był poszukiwany od środy 12 czerwca. Nikomu nie udało się ustalić miejsca pobytu mężczyzny, aż do momentu, gdy znaleziono go w drewnianym wychodku przy ulicy Rataja. Prawdopodobnie znalazł go tam kolega. Okazało się, że mieszkaniec Lublina wpadł do środka wychodka i nie był w stanie samodzielnie wyjść.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Strażacy najpierw wyciągnęli mężczyznę z wychodka, a później umyli wodą ze strażackiego węża. Pechowiec został później przekazany karetce pogotowia.

